Revelaron el motivo de la bronca de Jorge Messi con Feinmann: "La situación"

Revelaron el motivo de la bronca de Jorge Messi con Feinmann.

Luego de que Florencia Peña afirmara al aire en Luzu TV que el padre de Lionel Messi había fallecido, información que fue desmentida poco después, Pía Shaw reveló cómo reaccionó la familia del capitán de la Selección argentina ante la situación. La periodista habló del tema en A la Barbarossa, por Telefe, y aseguró que mantuvo contacto directo con el entorno más cercano de los Messi durante las horas posteriores al episodio que se volvió viral en redes sociales.

Antes de que Shaw brindara detalles, Georgina Barbarossa recordó que el periodista Eduardo Feinmann había mencionado previamente que Jorge Messi atravesaba problemas de salud. "Quiero decir una cosa antes de que me olvide de decir, que es muy importante. Feinmann lo dijo el día anterior, que el papá estaba enfermo. Y nadie dijo nada de Feinmann", señaló la conductora.

A continuación, Shaw fue más allá y sostuvo: "Voy a decirte una cosa. Eduardo Feinmann fue quien abrió la puerta de esto, porque Messi no la abrió. Nadie de los medios de comunicación se hizo eco de contar".

Revelaron el motivo de la bronca de Jorge Messi con Feinmann.

El impacto que tuvo la noticia en Jorge Messi

Según relató la panelista, la difusión pública sobre el estado de salud de Jorge Messi generó un fuerte impacto en la familia. "Esa información le dolió mucho más a Jorge Messi que lo que pasó ayer, para que ustedes sepan. No sabés lo triste que lo puso la situación de que se sepa", afirmó.

Además, destacó la actitud que tuvieron los familiares del futbolista argentino frente al error cometido por Florencia Peña. "La familia tiene mucha más templanza, corazón, como lo quieras llamar, con Florencia Peña. Yo me la pasé hablando con Celia ayer toda la tarde", contó.