El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la Patagonia atravesará un nuevo periodo de temperaturas extremas durante los próximos días producto de una masa de aire de origen antártico. Ante esta novedad climática, muchos se preguntan si el frío polar puede regresar a Buenos Aires, pero los pronósticos actuales indicaron que -por el momento- el fenómeno afectará principalmente a la Patagonia y a sectores del centro del país, aunque con una intensidad mucho menor a la observada en el extremo sur.

Las mínimas podrían alcanzar los -20 grados en sectores puntuales del sur de la Argentina. Según el SMN, la irrupción de aire antártico provocará un fuerte descenso de temperaturas entre Tierra del Fuego y el sur de Chubut, donde se esperan valores mínimos de entre -18°C y -6°C.

También habrá algunas zonas donde podrían registrarse marcas inferiores a los -20 grados. Además, el evento vendrá acompañado por precipitaciones aisladas, mayormente en forma de nieve, que se quedarían hasta el final de la semana.

Las localidades más frías

Las heladas ya comenzaron a sentirse en las primeras horas de la mañana. Entre las localidades más frías se encontraban Río Grande, con -7,7°C; Esquel, con -4,2°C; El Calafate, con -3,2°C, y Río Gallegos, con -1,6°C.

El frío extremo también se sintió en San Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, Trelew y Ushuaia. Al escenario actual se le suman las advertencias por nevadas en los sectores cordilleranos de Mendoza, Neuquén y Río Negro, además de advertencias por lluvias, tormentas y viento Zonda en otras regiones del país.

¿Puede volver el frío polar a Buenos Aires?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afronta otras condiciones climáticas que culminarán con intensas lluvias este viernes 31 de julio por la tarde. Hasta entonces, la región atravesará jornadas templadas con máximas cercanas entre los 18 y 20 grados, acompañadas de una elevada humedad.

En los próximos días, parte del frío avanzará hacia el norte, pero llegará más debilitado y sin generar valores a los que se esperan en Tierra del Fuego, Santa Cruz o el sur de Chubut.

¿Qué se espera para el resto del país?

En contraste con la Patagonia, que afrontará heladas intensas, nevadas y temperaturas bajo cero, amplias áreas del norte argentino tendrán condiciones más cálidas.

Las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones tendrán máximas cercanas a los 25°C e incluso registros que podrían aproximarse a los 30°C, producto de la instalación de una masa de aire más cálida.

Según el SMN, el frío más intenso persistirá hasta el viernes. Recién hacia el final de la semana iniciará un ascenso gradual de las temperaturas en la Patagonia, aunque seguirán predominando las condiciones invernales en gran parte de la región.