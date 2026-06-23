FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos vs. Australia

Paraguay y Australia afrontan su último partido de la fase de grupos del Mundial con el destino en sus manos, ‌pero mientras los "Socceroos" necesitan solo ‌de un empate para pasar a la fase eliminatoria, los sudamericanos enfrentan una perspectiva más complicada si no logran la victoria.

Dado que Estados Unidos ya se aseguró el primer puesto del Grupo D y Turquía quedó eliminada, Paraguay y Australia lucharán por el segundo puesto para enfrentarse a un rival potencialmente más fácil en los dieciseisavos de final.

El equipo que gane este jueves ​en el Estadio de ⁠la Bahía de San Francisco se enfrentará al segundo del Grupo G, ‌cuya clasificación sigue muy abierta antes de que el líder, ⁠Egipto, se enfrente al segundo, Irán, y ⁠el tercero, Bélgica, se mida a Nueva Zelanda.

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El perdedor se vería condenado a depender de otros resultados para oprtar a pasar como uno de los ocho ⁠terceros mejor clasificados.

Sin embargo, un empate plantearía un escenario interesante para ​ambos equipos, ya que Paraguay tendría muchas posibilidades de ‌clasificarse si ambos quedaran empatados a ‌cuatro puntos, lo que dejaría abierta la posibilidad de que el pragmatismo ⁠prevalezca sobre la búsqueda a toda costa de la victoria.

Con el marcador empatado en la segunda parte, Australia, en particular, podría verse tentada a minimizar el riesgo y mantener el statu quo.

Para el defensa australiano Jason Geria ​esa no parece ‌ser una opción.

"Creo que, en cierto modo, se está traicionando el espíritu del juego si se busca simplemente llegar a un acuerdo a falta de diez minutos para el final. En mi opinión, eso no me parece correcto", dijo.

"Sí, es evidente que ambos ⁠podríamos pasar de ronda con un punto, pero no creo que esté en nuestra naturaleza rendirnos o levantar el pie del acelerador".

Australia intentará recuperarse de la derrota por 2-0 ante Estados Unidos en Seattle, un gran revés para el país tras su sorprendente victoria por 2-0 sobre Turquía en el partido inaugural.

La alineación titular de Tony Popovic será objeto de especial atención después de que el seleccionador australiano ‌fuera criticado por exjugadores y comentaristas por dejar en el banquillo a Nestory Irankunda y Connor Metcalfe -los goleadores ante Turquía- en el partido frente a Estados Unidos.

Paraguay llega con el impulso de su valiente victoria por 1-0 sobre Turquía, en la que se quedó con 10 jugadores tras la histórica tarjeta roja a ‌Miguel Almirón por taparse la boca con la mano mientras le hablaba a un rival. El delantero del Atlanta United está sancionado para el encuentro frente a Australia, ‌pero estaría disponible para ⁠la ronda de los 32 si Paraguay se clasifica.

"Creo que, a pesar de los aspectos negativos, es positivo que solo ​sea un partido, porque Miguel es un jugador importante para nosotros", dijo el defensa Omar Alderete a los periodistas el martes.

(Reporte adicional de Nathan Frandino desde San José, California; edición de Christian Radnedge; editado en español por Daniela Desantis)