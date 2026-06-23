Australia y Paraguay se disputan el pase a la fase eliminatoria

Paraguay y Australia afrontan su último partido de la fase de grupos del Mundial con el destino en sus manos, pero mientras los "Socceroos" necesitan solo de un empate para pasar a la fase eliminatoria, los sudamericanos enfrentan una perspectiva más complicada si no logran la victoria.
Dado que Estados Unidos ya se aseguró el primer puesto del Grupo D y Turquía quedó eliminada, Paraguay y Australia lucharán por el segundo puesto para enfrentarse a un rival potencialmente más fácil en los dieciseisavos de final.
El equipo que gane este jueves en el Estadio de la Bahía de San Francisco se enfrentará al segundo del Grupo G, cuya clasificación sigue muy abierta antes de que el líder, Egipto, se enfrente al segundo, Irán, y el tercero, Bélgica, se mida a Nueva Zelanda.
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El perdedor se vería condenado a depender de otros resultados para oprtar a pasar como uno de los ocho terceros mejor clasificados.
Sin embargo, un empate plantearía un escenario interesante para ambos equipos, ya que Paraguay tendría muchas posibilidades de clasificarse si ambos quedaran empatados a cuatro puntos, lo que dejaría abierta la posibilidad de que el pragmatismo prevalezca sobre la búsqueda a toda costa de la victoria.
Con el marcador empatado en la segunda parte, Australia, en particular, podría verse tentada a minimizar el riesgo y mantener el statu quo.
Para el defensa australiano Jason Geria esa no parece ser una opción.
"Creo que, en cierto modo, se está traicionando el espíritu del juego si se busca simplemente llegar a un acuerdo a falta de diez minutos para el final. En mi opinión, eso no me parece correcto", dijo.
"Sí, es evidente que ambos podríamos pasar de ronda con un punto, pero no creo que esté en nuestra naturaleza rendirnos o levantar el pie del acelerador".
Australia intentará recuperarse de la derrota por 2-0 ante Estados Unidos en Seattle, un gran revés para el país tras su sorprendente victoria por 2-0 sobre Turquía en el partido inaugural.
La alineación titular de Tony Popovic será objeto de especial atención después de que el seleccionador australiano fuera criticado por exjugadores y comentaristas por dejar en el banquillo a Nestory Irankunda y Connor Metcalfe -los goleadores ante Turquía- en el partido frente a Estados Unidos.
Paraguay llega con el impulso de su valiente victoria por 1-0 sobre Turquía, en la que se quedó con 10 jugadores tras la histórica tarjeta roja a Miguel Almirón por taparse la boca con la mano mientras le hablaba a un rival. El delantero del Atlanta United está sancionado para el encuentro frente a Australia, pero estaría disponible para la ronda de los 32 si Paraguay se clasifica.
"Creo que, a pesar de los aspectos negativos, es positivo que solo sea un partido, porque Miguel es un jugador importante para nosotros", dijo el defensa Omar Alderete a los periodistas el martes.
(Reporte adicional de Nathan Frandino desde San José, California; edición de Christian Radnedge; editado en español por Daniela Desantis)