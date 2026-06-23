Se acerca el fin de semana largo del mes de julio que, en esta ocasión, será extralargo, ya que comenzará el jueves 9 de julio -feriado por el Día de la Independencia- y finalizará el domingo 12. Por lo que resulta una excelente oportunidad para viajar y conocer algunos de los tantos destinos turísticos de la Argentina. Para quienes prefieren entrar en contacto con la historia y la naturaleza al mismo tiempo, una muy buena opción puede ser el Camino Real, un recorrido que hacían militares como Manuel Belgrano y comerciantes en el siglo XIX para llegar al Alto Perú. Ese recorrido cuenta con pequeñas postas coloniales como "Pozo del Tigre" .

El sitio se encuentra al norte de la provincia de Córdoba y, por esos años, las tropas lo utilizaban para descansar. Pozo del Tigre comenzó a funcionar en el siglo XVIII cuando era propiedad General Gil de Oscaris Beamount y Navarra.

La posta está a tan solo 9 kilómetros de San Francisco del Chañar, el pueblo más cercano. El recorrido de las postas coloniales finaliza aquí. Antes los turistas pueden visitar por el Camino Real:

Posta Sinsacate

Posta de Los Tala

Posta de Macha

Posta Inti Huasi

Posta de Santa Cruz

Posta de San Pedro Viejo

Posta Las Piedritas

Posta El Chañar en San Francisco del Chañar

Por "Pozo del Tigre" pasaron próceres nacionales como Belgrano, además, del coronel Antonio González Balcarce, quien le informó a Antonio Ortiz de Ocampo la detención del exvirrey Santiago de Liniers, quien fue ejecutado —junto a toda su comitiva— camino a la localidad de Cabeza del Tigre.

Lo más interesante de esta posta, además de su valor histórico, es que conserva su arquitectura tradicional y hasta el mobiliario colonial que se utilizaba en ese momento. Asimismo, en el ingreso se encuentra dispuesta una placa con la inscripción "Año 1771" para recordar el año en el que la posta comenzó a edificarse.

Cuánto cuesta la entrada a Pozo del Tigre, la última posta del Camino Real

La entrada a Pozo del Tigre es totalmente gratuita, así como ocurre con todas las postas que se encuentran sobre el Camino Real al Alto Perú.

Horarios de visita a la Posta Pozo del Tigre

La posta Pozo del Tigre de San Francisco del Chañar se visita de martes a domingo de 11 a 17. También se encuentra abierta al público los feriados en el mismo horario.