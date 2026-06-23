El objetivo era frustrar a Inglaterra y lo conseguimos, dice DT de Ghana Queiroz

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Ghana

Ghana se llevó un merecido empate a cero fruto de un gran esfuerzo frente a Inglaterra, una de las favoritas al ‌título mundial, en el partido ‌del Grupo L disputado el martes, dijo el seleccionador Carlos Queiroz, luego de que su equipo se hizo con un punto que prácticamente les aseguró a los africanos una plaza en la fase de eliminación directa.

Inglaterra tuvo la mayor parte de la posesión, hasta un 80% durante gran parte de la primera parte, pero le costó crear ocasiones de gol claras ​hasta el final del ⁠partido, cuando Nico O'Reilly remató de cabeza al larguero y en ‌el rebote el capitán Harry Kane disparó por encima del ⁠arco.

Los jugadores de Queiroz trabajaron duro para ⁠cerrar los espacios alrededor del área y hacer un doble marcaje a los delanteros ingleses cuando estos encontraban un hueco.

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Este ha sido el primer partido de ⁠este Mundial en el que ninguno de los dos equipos ​logró realizar un tiro a puerta en toda la ‌primera parte.

"Estoy muy orgulloso de cómo ‌lucharon nuestros jugadores durante el partido, de lo mucho que se han ⁠comprometido con el plan, con la estrategia de juego", dijo Queiroz, en su quinta participación en un Mundial como DT.

"Cuando hay que defender, se defiende. No puedo jugar a la samba cuando ellos tocan rock and ​roll. Así ‌es el juego, pero el objetivo era precisamente terminar la primera parte con la selección de Inglaterra frustrada, sin soluciones".

La tónica se mantuvo tras el descanso, con Kane logrando el primer tiro a puerta de Inglaterra en el minuto 59 y ejerciendo una fuerte ⁠presión en los últimos compases, pero no pudieron sumar otra victoria tras su triunfo por 4-2 en el debut ante Croacia.

"El primer objetivo está cumplido: nos clasificamos para la segunda ronda", dijo Queiroz, cuyo equipo suma cuatro puntos, los mismos que Inglaterra, tras su victoria por 1-0 en el debut ante Panamá, aunque aún no tiene matemáticamente asegurada su plaza en la fase eliminatoria.

Croacia y Panamá, ambas ‌con cero puntos, se enfrentaban más tarde el martes. Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a la ronda de 32, junto con los ocho terceros mejor clasificados.

"Mis jugadores siempre creyeron que teníamos la oportunidad de ganar a un gran equipo. Diré, en mi humilde opinión, que Inglaterra puede ser ‌candidata a ganar el Mundial. Pero este es un resultado, un logro", dijo Queiroz, que ocupó en dos ocasiones el cargo de segundo entrenador del Manchester United en ‌la década de ⁠los 2000.

"Cuando ellos (Inglaterra) llegaron al descanso, sabían que no tenían soluciones para ganarnos y fue entonces cuando empezamos a crecer ​y a controlar el partido. Podríamos haber marcado. Por desgracia, no lo hicimos, pero creo que Inglaterra también podría haber marcado. Así que el empate es un resultado justo".

(Reporte adicional de Mohamed YossryEdición en Español de Manuel Farías)