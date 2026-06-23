La FIFA difundió hace unas semanas el listado oficial de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, cada una con 26 futbolistas confirmados, y ese documento incluye detalles como el número de camiseta, nombre en la espalda, club de origen, fecha de nacimiento y altura de cada jugador. Más allá de los datos tradicionales, un análisis curioso surgió gracias a la inteligencia artificial: el signo zodiacal de los 1.248 futbolistas que están en la cita mundialista.

Esta información brinda una perspectiva diferente sobre la composición de los equipos y despierta curiosidad entre aficionados y expertos. Por ejemplo, el controvertido entrenador francés Raymond Domenech solía tener en cuenta los signos para armar sus planteles, evitando a Escorpio, Cáncer y Libra por problemas de convivencia, y desconfiando de Leo por su egocentrismo.

Aunque estas creencias son discutidas, el análisis actual muestra que el signo con mayor presencia en el Mundial 2026 será Acuario. Serán 135 futbolistas nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero, entre ellos figuras de renombre como Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Carlos Tevez y Rodrigo Palacio. Argentina suma dos representantes bajo este signo: Nicolás Otamendi y Julián Álvarez.

Los especialistas en astrología describen a Acuario en el fútbol como un "talento disruptivo", un signo de aire ligado a la creatividad, innovación y cierta rebeldía táctica. "No siempre encaja en el molde… pero cuando aparece, hace la diferencia", aseguran.

Después de Acuario, como bien señaló Clarín, los signos con mayor número de jugadores son Géminis (121), Piscis (117), Cáncer (116) y Tauro (115). En el extremo opuesto, con menos representantes, se encuentran Libra (88), Sagitario (83) y Escorpio (77), algo que seguramente agradaría a Domenech.

El análisis de las fechas de nacimiento también dejó curiosidades: ocho días del calendario no registran cumpleaños entre los futbolistas convocados, todos en el segundo semestre del año, incluyendo el 28 de diciembre, conocido como el día de los inocentes. Además, dos jugadores nacieron en años bisiestos: Ferran Torres, de España, y Abdukodir Khusanov, de Uzbekistán.

Por otra parte, dos fechas destacan por tener la mayor cantidad de futbolistas nacidos: el 25 de febrero y el 20 de diciembre, con diez jugadores cada una. En cuanto a la distribución por semestres, 693 jugadores nacieron en los primeros seis meses del año y 555 en los últimos seis, marcando una diferencia de 138 a favor de la primera mitad.

Los signos que dominan a la "Scaloneta"

En la Selección Argentina, el signo zodiacal más popular no es el de Lionel Messi, nacido el 24 de junio y uno de los dos Cáncer del plantel junto a Leandro Paredes. Los signos con más integrantes en la Scaloneta son Tauro y Capricornio, con cuatro jugadores cada uno.

En Tauro están Thiago Almada, Cuti Romero, Juan Musso y Gerónimo Rulli, mientras que en Capricornio figuran Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel, este último uno de los seis futbolistas en todo el Mundial que cumplen años el 1° de enero. Además, el entrenador Lionel Scaloni es Tauro, lo que podría sumar un punto extra para su signo.

Cuál es el signo más popular, cuál lleva menos y quién gana en la Selección Argentina..

Otros signos presentes en la selección argentina son Virgo y Aries, con tres jugadores cada uno; Cáncer, Géminis, Leo y Sagitario con dos; y sólo un representante de Libra, Exequiel Palacios. Curiosamente, no hay jugadores con signo Piscis ni Escorpio en el plantel nacional.

Un caso particular es Emiliano Martínez, arquero y representante de Virgo, signo asociado a la precisión, el análisis y la obsesión por los detalles. Su estilo meticuloso y estratégico, que incluye estudiar rivales y planificar cada movimiento, encaja perfectamente con la descripción zodiacal, convirtiéndolo en un ejemplo del "Virgo competitivo".