La IA destacó las mejores camisetas del Mundial 2026 y sorprendió la exclusión de Argentina y Países Bajos del podio.

El Mundial 2026 genera mucha expectativa, no solo por los partidos, sino también por las camisetas que visten las selecciones. Un análisis reciente, publicado por The Athletic, puso bajo la lupa las equipaciones titulares más destacadas del torneo, combinando la mirada de expertos con la evaluación de inteligencia artificial para darle un toque objetivo al tema.

Según Nick Miller, periodista de ese medio vinculado al grupo The New York Times, la camiseta de Ghana se lleva el primer puesto gracias a un diseño que mezcla tradición y modernidad de forma innovadora. En el podio, la siguen Brasil e Inglaterra, mientras que otras selecciones como Alemania, Marruecos, España y Bélgica también fueron reconocidas por su estética y fuerte identidad visual.

El listado completo de las diez camisetas más llamativas incluye, además de las mencionadas, a Arabia Saudita, Australia y Cabo Verde, esta última sorprendiendo con una propuesta visual que llamó la atención de los especialistas.

La inteligencia artificial, por su parte, analizó variables clave como el contraste cromático, la armonía visual, la originalidad y la conexión cultural de cada diseño para identificar cuáles generan mayor impacto estético. Este método busca evaluar de forma más objetiva la combinación de colores, patrones y coherencia visual en las equipaciones.

En general, la IA coincidió en buena medida con el ranking de The Athletic, resaltando a muchas de las mismas selecciones. Sin embargo, sorprendió al ubicar a Alemania en el primer puesto, seguida por Brasil, Japón, Francia y Marruecos, priorizando el equilibrio entre tradición e innovación y el impacto visual que cada camiseta logra transmitir.

La equipación suplente de la selección argentina.

Quién gana el Mundial 2026, según la IA

Además de la expectativa por las equipaciones, el Mundial 2026 se vive con gran entusiasmo por el desempeño de las selecciones. La inteligencia artificial ha sido consultada para proyectar quién podría ganar esta edición histórica del torneo, que contará con 48 selecciones y 104 partidos.

Según el análisis de la IA, la Selección de España es la gran candidata a consagrarse campeona. Este pronóstico se basa en una evaluación exhaustiva de variables matemáticas como el rendimiento grupal, la profundidad de los planteles, los goles esperados y la condición física de los jugadores.

La proyección de la IA destaca tres factores clave para la candidatura española: un dominio en el volumen de juego y efectividad, con un modelo basado en transiciones rápidas y presión alta; la juventud consolidada en plenitud, con figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Rodri Hernández en su mejor momento; y una profundidad táctica que permite mantener la intensidad gracias a un banco de suplentes de alta calidad.

Otros candidatos fuertes, según mercados de predicción y análisis estadísticos, son Francia y Argentina, los actuales campeones del mundo, pero la IA otorga la mayor probabilidad a España para levantar la Copa en territorio norteamericano.