Con el nuevo formato de 48 equipos, el camino hacia la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estrena la ronda de dieciseisavos. A ella accederán de forma directa los dos mejores de cada uno de los 12 grupos (24 selecciones) y los ocho mejores terceros lugares. La Inteligencia artificial Gemini se animó a pronosticar los seleccionados que pasarán a la novedosa instancia decisiva.
A partir de la composición oficial de los grupos y el potencial futbolístico de cada plantel, a continuación repasamos el análisis de la IA de Google y el pronóstico de las 32 selecciones con más probabilidades de superar la primera fase, destacando el panorama y la jerarquía de los cabezas de serie encargados de liderar cada zona.
Los 12 cabezas de serie cargan con la obligación histórica y deportiva de comandar sus sectores. Así se perfila la pelea en la cima:
Los tres anfitriones y el factor localía
- Grupo A - México: El Tri abrirá la acción en el Estadio Azteca. Aunque comparte zona con rivales sumamente físicos como Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa, el peso de su localía y los antecedentes en suelo propio lo consolidan como el principal candidato a liderar la zona.
- Grupo B - Canadá: Enfrentará una zona sumamente equilibrada con Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina. Gracias a su potente bloque ofensivo europeo y el empuje de su público en Toronto y Vancouver, el combinado canadiense tiene argumentos sólidos para pelear el liderato directo frente a los suizos.
- Grupo D - Estados Unidos: El conjunto estadounidense comanda un grupo competitivo junto a Paraguay, Australia y Turquía. Por el rodaje internacional de su generación dorada y el factor de jugar en casa, se perfila para marcar el ritmo del sector.
Las grandes potencias mundiales
- Grupo C - Brasil: Compartirá escenario con la peligrosa Marruecos, Escocia y Haití. A pesar del orden defensivo marroquí, el desequilibrio individual y la jerarquía de la Canarinha la posicionan en la primera plaza.
- Grupo E - Alemania: Tras procesos de reestructuración, la escuadra germana se encuentra ante un panorama favorable para comandar la zona que comparte con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
- Grupo F - Países Bajos: Una de las selecciones más regulares en fases de grupos. Su sólida línea defensiva se medirá ante la velocidad de Japón, Suecia y Túnez, partiendo como el favorito natural al primer puesto.
- Grupo G - Bélgica: Los Diablos Rojos lideran un bloque integrado por Egipto, Irán y Nueva Zelanda, una zona idónea para imponer su volumen de juego ofensivo sin mayores contratiempos.
- Grupo H - España: El vigente campeón de Europa ostenta un fútbol asociativo de primer nivel para medirse ante Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los españoles son los favoritos para avanzar en la cima de un sector que promete un choque de estilos de alta intensidad contra los charrúas.
- Grupo I - Francia: Con una de las plantillas más profundas del planeta, Les Bleus encabezan un grupo ante Senegal, Noruega e Irak, colocándose un escoalón por encima del resto en la lucha por el liderato.
- Grupo J - Argentina: El campeón defensor iniciará el camino con el objetivo firme de dominar su zona ante Austria, Argelia y Jordania. Su vigencia competitiva y el funcionamiento colectivo lo sitúan como una de las clasificaciones más claras a la cima.
- Grupo K - Portugal: Cuenta con un arsenal ofensivo de temer para afrontar su grupo frente a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Deberá certificar su jerarquía ante una Colombia que atraviesa un gran presente.
- Grupo L - Inglaterra: Disputará uno de los sectores con mayor exigencia inicial, abriendo directamente contra Croacia en una zona que completan Ghana y Panamá. La riqueza de variantes tácticas posiciona a los ingleses con la primera opción.
Pronóstico de la IA: las 32 selecciones con más chances de clasificar
Considerando el rendimiento de las plantillas y las variables lógicas de la competencia, este es el mapa proyectado para la siguiente instancia.
Clasificados directos (primer y segundo puesto)
- Grupo A: México (Líder) y Corea del Sur (Escolta)
- Grupo B: Suiza (Líder) y Canadá (Escolta)
- Grupo C: Brasil (Líder) y Marruecos (Escolta)
- Grupo D: Estados Unidos (Líder) y Turquía (Escolta)
- Grupo E: Alemania (Líder) y Ecuador (Escolta)
- Grupo F: Países Bajos (Líder) y Japón (Escolta)
- Grupo G: Bélgica (Líder) y Egipto (Escolta)
- Grupo H: España (Líder) y Uruguay (Escolta)
- Grupo I: Francia (Líder) y Senegal (Escolta)
- Grupo J: Argentina (Líder) y Austria (Escolta)
- Grupo K: Portugal (Líder) y Colombia (Escolta)
- Grupo L: Inglaterra (Líder) y Croacia (Escolta)
Los 8 mejores terceros proyectados
Gracias a la flexibilidad del formato, la lucha por ser uno de los mejores terceros será encarnizada. Las siguientes selecciones cuentan con el roce internacional necesario para colarse en la Ronda de 32:
- República Checa (Grupo A): Un equipo compacto que puede arañar puntos clave ante Sudáfrica y complicar a los favoritos.
- Suecia (Grupo F): Su consistencia en el plano europeo la vuelve un rival durísimo en la pelea frente a Japón y Países Bajos.
- Uzbekistán (Grupo K): Una de las fuerzas emergentes de Asia, con orden táctico para sumar lo suficiente ante la RD del Congo.
- Costa de Marfil (Grupo E): Un combinado con poder físico e individualidades en ataque capaz de definir su clasificación ante Curazao.
- Australia (Grupo D): Su gen competitivo en Copas del Mundo suele darle un plus en partidos de alta tensión frente a Paraguay o Turquía.
- Argelia (Grupo J): Un plantel con experiencia que buscará hacer valer su jerarquía ofensiva ante Jordania para asegurar el pase.
- Ghana (Grupo L): Ubicada en uno de los grupos más complejos, su roce internacional le permitirá pelear unidades ante Panamá.
- Irán (Grupo G): Un bloque defensivo consolidado que sabe cómo rentabilizar los goles a favor en torneos cortos frente a Nueva Zelanda.