Con el nuevo formato de 48 equipos, el camino hacia la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estrena la ronda de dieciseisavos. A ella accederán de forma directa los dos mejores de cada uno de los 12 grupos (24 selecciones) y los ocho mejores terceros lugares. La Inteligencia artificial Gemini se animó a pronosticar los seleccionados que pasarán a la novedosa instancia decisiva.

A partir de la composición oficial de los grupos y el potencial futbolístico de cada plantel, a continuación repasamos el análisis de la IA de Google y el pronóstico de las 32 selecciones con más probabilidades de superar la primera fase, destacando el panorama y la jerarquía de los cabezas de serie encargados de liderar cada zona.

Los 12 cabezas de serie cargan con la obligación histórica y deportiva de comandar sus sectores. Así se perfila la pelea en la cima:

Los tres anfitriones y el factor localía

Grupo A - México: El Tri abrirá la acción en el Estadio Azteca. Aunque comparte zona con rivales sumamente físicos como Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa, el peso de su localía y los antecedentes en suelo propio lo consolidan como el principal candidato a liderar la zona.

El Tri abrirá la acción en el Estadio Azteca. Aunque comparte zona con rivales sumamente físicos como Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa, el peso de su localía y los antecedentes en suelo propio lo consolidan como el principal candidato a liderar la zona. Grupo B - Canadá: Enfrentará una zona sumamente equilibrada con Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina. Gracias a su potente bloque ofensivo europeo y el empuje de su público en Toronto y Vancouver, el combinado canadiense tiene argumentos sólidos para pelear el liderato directo frente a los suizos.

Enfrentará una zona sumamente equilibrada con Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina. Gracias a su potente bloque ofensivo europeo y el empuje de su público en Toronto y Vancouver, el combinado canadiense tiene argumentos sólidos para pelear el liderato directo frente a los suizos. Grupo D - Estados Unidos: El conjunto estadounidense comanda un grupo competitivo junto a Paraguay, Australia y Turquía. Por el rodaje internacional de su generación dorada y el factor de jugar en casa, se perfila para marcar el ritmo del sector.

Las grandes potencias mundiales

Grupo C - Brasil: Compartirá escenario con la peligrosa Marruecos, Escocia y Haití. A pesar del orden defensivo marroquí, el desequilibrio individual y la jerarquía de la Canarinha la posicionan en la primera plaza.

Compartirá escenario con la peligrosa Marruecos, Escocia y Haití. A pesar del orden defensivo marroquí, el desequilibrio individual y la jerarquía de la Canarinha la posicionan en la primera plaza. Grupo E - Alemania: Tras procesos de reestructuración, la escuadra germana se encuentra ante un panorama favorable para comandar la zona que comparte con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Tras procesos de reestructuración, la escuadra germana se encuentra ante un panorama favorable para comandar la zona que comparte con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F - Países Bajos: Una de las selecciones más regulares en fases de grupos. Su sólida línea defensiva se medirá ante la velocidad de Japón, Suecia y Túnez, partiendo como el favorito natural al primer puesto.

Una de las selecciones más regulares en fases de grupos. Su sólida línea defensiva se medirá ante la velocidad de Japón, Suecia y Túnez, partiendo como el favorito natural al primer puesto. Grupo G - Bélgica: Los Diablos Rojos lideran un bloque integrado por Egipto, Irán y Nueva Zelanda, una zona idónea para imponer su volumen de juego ofensivo sin mayores contratiempos.

Grupo H - España: El vigente campeón de Europa ostenta un fútbol asociativo de primer nivel para medirse ante Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los españoles son los favoritos para avanzar en la cima de un sector que promete un choque de estilos de alta intensidad contra los charrúas.

El vigente campeón de Europa ostenta un fútbol asociativo de primer nivel para medirse ante Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los españoles son los favoritos para avanzar en la cima de un sector que promete un choque de estilos de alta intensidad contra los charrúas. Grupo I - Francia: Con una de las plantillas más profundas del planeta, Les Bleus encabezan un grupo ante Senegal, Noruega e Irak, colocándose un escoalón por encima del resto en la lucha por el liderato.

Con una de las plantillas más profundas del planeta, Les Bleus encabezan un grupo ante Senegal, Noruega e Irak, colocándose un escoalón por encima del resto en la lucha por el liderato. Grupo J - Argentina: El campeón defensor iniciará el camino con el objetivo firme de dominar su zona ante Austria, Argelia y Jordania. Su vigencia competitiva y el funcionamiento colectivo lo sitúan como una de las clasificaciones más claras a la cima.

El campeón defensor iniciará el camino con el objetivo firme de dominar su zona ante Austria, Argelia y Jordania. Su vigencia competitiva y el funcionamiento colectivo lo sitúan como una de las clasificaciones más claras a la cima. Grupo K - Portugal: Cuenta con un arsenal ofensivo de temer para afrontar su grupo frente a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Deberá certificar su jerarquía ante una Colombia que atraviesa un gran presente.

Cuenta con un arsenal ofensivo de temer para afrontar su grupo frente a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Deberá certificar su jerarquía ante una Colombia que atraviesa un gran presente. Grupo L - Inglaterra: Disputará uno de los sectores con mayor exigencia inicial, abriendo directamente contra Croacia en una zona que completan Ghana y Panamá. La riqueza de variantes tácticas posiciona a los ingleses con la primera opción.

El nuevo formato del Mundial de la FIFA suma 48 equipos.

Pronóstico de la IA: las 32 selecciones con más chances de clasificar

Considerando el rendimiento de las plantillas y las variables lógicas de la competencia, este es el mapa proyectado para la siguiente instancia.

Clasificados directos (primer y segundo puesto)

Grupo A: México (Líder) y Corea del Sur (Escolta)

México (Líder) y Corea del Sur (Escolta) Grupo B: Suiza (Líder) y Canadá (Escolta)

Suiza (Líder) y Canadá (Escolta) Grupo C: Brasil (Líder) y Marruecos (Escolta)

Brasil (Líder) y Marruecos (Escolta) Grupo D: Estados Unidos (Líder) y Turquía (Escolta)

Estados Unidos (Líder) y Turquía (Escolta) Grupo E: Alemania (Líder) y Ecuador (Escolta)

Alemania (Líder) y Ecuador (Escolta) Grupo F: Países Bajos (Líder) y Japón (Escolta)

Países Bajos (Líder) y Japón (Escolta) Grupo G: Bélgica (Líder) y Egipto (Escolta)

Bélgica (Líder) y Egipto (Escolta) Grupo H: España (Líder) y Uruguay (Escolta)

España (Líder) y Uruguay (Escolta) Grupo I: Francia (Líder) y Senegal (Escolta)

Francia (Líder) y Senegal (Escolta) Grupo J: Argentina (Líder) y Austria (Escolta)

Argentina (Líder) y Austria (Escolta) Grupo K: Portugal (Líder) y Colombia (Escolta)

Portugal (Líder) y Colombia (Escolta) Grupo L: Inglaterra (Líder) y Croacia (Escolta)

Los 8 mejores terceros proyectados

Gracias a la flexibilidad del formato, la lucha por ser uno de los mejores terceros será encarnizada. Las siguientes selecciones cuentan con el roce internacional necesario para colarse en la Ronda de 32: