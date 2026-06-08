Quién gana el Mundial 2026, según la IA

Comienza el Mundial 2026 en el que se enfrentarán 48 Selecciones para ganar la Copa del Mundo. En medio de la expectativa por el torneo histórico en el que se jugarán 104 partidos, la inteligencia artificial fue consultada sobre un potencial ganador y eligió a su favorito europeo.

La Selección de España es la gran candidata a ganar el Mundial 2026, según la IA

¿Quién gana el Mundial 2026, según la inteligencia artificial?

Muchos mercados de predicción también colocan a Francia y a los actuales campeones del mundo, la Selección Argentina, entre los principales candidatos, pero la estadística le otorga el mayor porcentaje de probabilidad a un combinado europeo el Mundial: la Selección de España.

Tras analizar miles de variables matemáticas, entre las que se miran el rendimiento grupal, la profundidad de los planteles, los goles esperados y la frescura física de los futbolistas, la inteligencia artificial proyecta que el conjunto español es el candidato definitivo a ganar la Copa del Mundo.

Las razones científicas y futbolísticas de esta proyección se estructuran bajo tres ejes principales:

Dominio en el volumen de juego y efectividad: A diferencia de versiones históricas basadas en la posesión inofensiva, el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente ha evolucionado hacia un modelo de transiciones más veloces y verticalidad extrema. Las métricas de presión en campo rival y recuperación tras pérdida sitúan a este equipo en el primer percentil global.

Juventud consolidada en plenitud: El factor determinante en las simulaciones es el rendimiento de figuras que alcanzaron su madurez futbolística e internacional en el momento óptimo. El peso específico de futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri, sumado al equilibrio analítico que aporta Rodri Hernández en el eje del campo, otorga una ventaja competitiva en los tramos de eliminación directa, donde el desgaste físico inclina la balanza.





Profundidad táctica y variantes: Los modelos algorítmicos evalúan la calidad del banco de suplentes. España registra la menor dispersión de rendimiento entre sus futbolistas titulares y de recambio, lo que permite sostener la intensidad en un torneo con un calendario sumamente exigente en territorio norteamericano.

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