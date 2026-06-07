Mundial 2026: fotos inéditas de Qatar y una muestra inmersiva gratis este fin de semana en la Usina del Arte.

Durante el fin de semana, la Usina del Arte, un espacio cultural ubicado en el barrio de La Boca, presentará "El último tango", una muestra inmersiva que recorre las últimas cinco Copas del Mundo e incluye fotografías inéditas de Qatar 2022.

Como parte de la previa del próximo Mundial, que comienza el próximo jueves 11 de junio, contará con una exhibición de la campaña "El último tango", desarrollada junto a Adidas. La entrada es libre y gratuita.

Cómo es la muestra "El último tango" en la Usina del Arte

La propuesta invita a recorrer algunos de los momentos más destacados de las últimas cinco ediciones de la Copa del Mundo a través de una experiencia inmersiva.

Este fin de semana se puede vivir la previa al Mundial 2026 en la Usina del Arte.

Además del recorrido temático, los visitantes podrán acceder a una selección de fotografías inéditas tomadas durante el Mundial de Qatar 2022, el torneo en el que la Selección Argentina obtuvo su tercera estrella tras vencer a Francia en la final. La muestra también incluirá una exhibición vinculada a la campaña "El último tango", realizada junto a Adidas.

Cuándo se podrá visitar y dónde queda la Usina del Arte

La actividad se realizará durante este fin de semana del 6 y 7 de junio en la Usina del Arte. El sábado, la muestra estará abierta de 14 a 22, mientras que el domingo podrá visitarse entre las 11 y las 20. La entrada es libre y gratuita, por lo que no será necesario abonar un ingreso para recorrer la exposición.

La Usina del Arte está ubicada en el barrio de La Boca y es uno de los centros culturales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo del año, el espacio alberga exposiciones, conciertos, festivales y actividades para todas las edades.

A tan solo unos días del comienzo del Mundial, que mejor que disfrutar de una salida familiar bien futbolera y sin tener que pagar. Lo mejor es ir con tiempo y recorrer el espacio con tranquilidad. Desde el Gobierno de la Ciudad suelen hacer este tipo de eventos gratuitos en la Usina del Arte; para estar al tanto recomendamos seguir ambas cuentas de Instagram y visitar semanalmente la agenda cultural del ente gubernamental.