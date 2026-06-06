Ver Argentina vs. Honduras en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

La Selección Argentina tendrá su primer amistoso ante Honduras rumbo al Mundial 2026. Dónde verlo de forma legal, hora y formaciones.

La Selección Argentina afrontará este sábado su primer examen rumbo al Mundial 2026 cuando se mida ante Honduras desde las 21 en el Kyle Field de Texas. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni iniciará oficialmente su preparación para la máxima cita del fútbol, aunque lo hará con varias ausencias por precaución física. Entre ellas se destaca la de Lionel Messi, quien será preservado para continuar con su puesta a punto y no formará parte del encuentro.

El duelo marcará la primera oportunidad para que Scaloni observe a sus futbolistas en un partido oficial desde el inicio de la concentración, que comenzó el lunes pasado. La intención del cuerpo técnico es darle rodaje a los jugadores que se encuentran en plenas condiciones físicas, mientras que aquellos que arrastran molestias serán resguardados para evitar riesgos innecesarios a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Además, varios de los convocados para esta gira tendrán la posibilidad de mostrarse, pese a que no integrarán la lista definitiva para disputar el Mundial 2026. El objetivo es ampliar las alternativas y evaluar variantes en diferentes posiciones, por eso todo indica que jugadores que están fuera de la lista de 26 jugadores tendrán minutos desde el comienzo.

Por el lado de Honduras, la realidad es distinta. El seleccionado centroamericano no logró clasificarse al Mundial tras finalizar segundo en el Grupo C de las Eliminatorias, por detrás de Haití. Sin competencia oficial por delante, el equipo ya comenzó a trabajar pensando en el proceso que desembocará en la Copa del Mundo de 2030.

El combinado hondureño es conducido por el entrenador español José Francisco Medina, quien asumió el cargo a principios de marzo. Desde su llegada, dirigió un solo encuentro, que terminó con empate 2-2 frente a Perú. Ahora buscará aprovechar el amistoso ante la Albiceleste para medir el nivel de su equipo frente a uno de los grandes candidatos al título mundial.

De qué forma ver el partido de la Selección Argentina contra Honduras

Ver los partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la manera correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre la Selección Argentina y Honduras será transmitido por TyC Sports.

Formación probable de la Selección Argentina vs. Honduras

Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone; Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Cuándo juega la Selección Argentina: días y horarios de los partidos del Mundial 2026

En el sorteo que se realizó en diciembre, la Albiceleste quedó como cabeza de serie del Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El seleccionado, dirigido por Scaloni, tendrá dos partidos de la fase de grupos por la noche y otro por la tarde.

Los horarios de los partidos de la Selección Argentina son los siguientes: