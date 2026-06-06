Los 10 candidatos a reemplazar a Balerdi de Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026

La lesión de Leonardo Balerdi obliga a Lionel Scaloni a buscar alternativas en la defensa de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

La baja de Leonardo Balerdi por lesión encendió las alarmas en la Selección Argentina a pocos días del inicio del Mundial 2026. El defensor sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, quedó descartado para la Copa del Mundo y ahora Lionel Scaloni analiza distintas opciones para cubrir un puesto clave en la última línea del campeón vigente.

El central surgido en Boca Juniors no podrá participar del Mundial luego de que se confirmara una distensión que padeció en el entrenamiento del viernes por la tarde. Con poco margen para tomar una decisión, el cuerpo técnico ya evalúa posibles reemplazantes y, aunque la prioridad es convocar a otro marcador central, las alternativas no se limitan exclusivamente a esa posición y algunos laterales también podrían ingresar a la lista.

Marcos Senesi, el principal candidato

Entre todos los nombres que aparecen sobre la mesa, Marcos Senesi parece ser quien tiene mayores posibilidades de quedarse con el lugar vacante para suplir la salida del defensor del Olympique Marsella.

El defensor surgido de San Lorenzo viene de completar una destacada temporada en Bournemouth en Premier League, donde se consolidó como uno de los zagueros más regulares de la liga europea más competitiva.

Su perfil zurdo, experiencia internacional y buen presente deportivo lo posicionan como el favorito para sumarse al plantel de la Selección Argentina. Además, Senesi ya formó parte de distintos ciclos de Scaloni y conoce la dinámica del grupo.

Los otros centrales que analiza la Selección Argentina

La lista de alternativas incluye futbolistas con experiencia internacional y otros que podrían tener una oportunidad inesperada. Por otro lado, con la marcha de Balerdi, ante una eventual falta de Cristian "Cuti" Romero la primera opción de marcador central derecho es Nicolás Otamendi, por lo que Lisandro Martínez pasaría a ocupar el puesto de zaguero izquierdo y el entrenador tiene alternativas por el otro sector para convocar.

Germán Pezzella

El actual defensor de River Plate cuenta con un respaldo importante: fue parte del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022. Si bien no atraviesa su mejor momento futbolístico, su experiencia, liderazgo y conocimiento del grupo lo mantienen como una opción válida para Scaloni.

Lucas Martínez Quarta

Otro jugador de River que aparece en consideración. El defensor conoce a la perfección el funcionamiento de la Selección Argentina y fue parte de los títulos obtenidos en la Copa América. Su principal fortaleza es la adaptación al sistema de juego que propone el cuerpo técnico.

Zaid Romero

Quizás el nombre menos esperado de la lista. Tras un buen paso por Getafe, el ex Estudiantes regresará al Brujas de Bélgica. Su capacidad para jugar como central zurdo y también como lateral izquierdo lo convierte en una alternativa interesante.

Lautaro Di Lollo

El defensor de Boca Juniors también figura entre las opciones. Aunque su rendimiento fue irregular durante la última temporada, su fortaleza física y juego aéreo son aspectos valorados por el cuerpo técnico.

Los laterales que podrían beneficiarse con la baja de Balerdi

La ausencia de Balerdi también abre la puerta a otras soluciones tácticas. En caso de que Scaloni decida reforzar otro sector de la defensa, algunos nombres ganan protagonismo.

Marcos Acuña

El campeón del mundo fue una de las ausencias más llamativas de la convocatoria inicial. Su eventual regreso permitiría que Facundo Medina pase a ser una alternativa más frecuente para la zaga central, ampliando las variantes defensivas.

Gabriel Rojas

El lateral atraviesa un buen momento y es seguido de cerca por el cuerpo técnico. Su polifuncionalidad aparece como un punto a favor.

Los laterales derechos que siguen bajo observación

La situación física de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel también mantiene en alerta a la Selección Argentina. Por ese motivo, Scaloni continúa evaluando alternativas para el sector derecho.

Nicolás Capaldo

Ya trabaja junto al plantel en Estados Unidos y tendrá minutos en los amistosos previos al Mundial 2026.

Agustín Giay

Otro de los futbolistas que integra el grupo de trabajo y que busca convencer al entrenador durante los entrenamientos.

Kevin Mac Allister

Aunque corre desde atrás en la consideración, sigue siendo una alternativa disponible en caso de cualquier imprevisto.