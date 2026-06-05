A qué hora llega la lluvia a CABA y el conurbano: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Llega la lluvia a CABA y el conurbano: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo de este fin de semana en Buenos Aires y alrededores. El sábado 6, el día comenzará con niebla y habrá lluvias aisladas desde la tarde hasta la noche. Al tiempo que la temperatura se encontrará entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima.

Domingo 7, de acuerdo al SMN, continuarán las lluvias aisladas por la mañana y habrá chaparrones desde la tarde hasta la noche, mientras que la temperatura bajará y se ubicará en una mínima de 13°C y una máxima de 16°C.

El pronóstico del tiempo extendido, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los siguientes días de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a los especialistas, se irán las lluvias y bajará levemente la temperatura:

Lunes 8: el cielo estará mayormente nublado todo el día y la temperatura se ubicará entre una mínima de 13°C y una máxima de 15°C.

el cielo estará mayormente nublado todo el día y la temperatura se ubicará entre una mínima de 13°C y Martes 9: continuará la nubosidad y la temperatura bajará un poco más al encontrarse entre una mínima de 11°C y una máxima de 15°C.

La próxima semana comenzará con nubosidad, pero se irán las lluvias

Cuándo empieza el invierno en Argentina 2026: la fecha exacta

Algunos consideran que el invierno comenzó el 1° de junio, porque empezó formalmente el periodo de los tres meses más fríos del año y el período que los climatólogos usan para facilitar comparaciones entre distintos años, pero si bien las temperaturas continúan bajas, el invierno oficial no comienza hasta mediados de junio.

Sin embargo, desde el punto de vista astronómico y oficial, la fecha exacta del comienzo del invierno está marcada por el solsticio de invierno, es decir, el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En ese sentido, en Argentina el invierno comienza oficialmente el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

A partir de ese momento comienzan los días más cortos y las temperaturas mucho más bajas, la estación se extiende hasta el equinoccio de primavera, que este año está previsto para el 22 de septiembre.

Incluso, el solsticio del 21 de junio trae la noche más larga del año. En Buenos Aires, ese día el Sol apenas permanecerá visible unas nueve horas, dejando cerca de quince horas de oscuridad. Desde ese punto en adelante, los días comienzan a ganar luz de a minutos, de manera casi imperceptible, hasta que el otoño del hemisferio norte y la primavera del sur vuelven a equilibrar la balanza.