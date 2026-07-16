Destitución del ministro de Defensa ucraniano por parte de Zelenski desata una crisis política

Manifestantes protestan contra la decisión del presidente ucraniano Volodímir Zelenski de reemplazar a Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa, en Kiev, Ucrania.

El jueves se produjeron protestas poco habituales en Ucrania a raíz de la destitución del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, después de que la disputa entre el reformista y máximo responsable militar de Kiev saliera a la luz durante ‌la segunda reorganización del gabinete de guerra llevada a cabo ‌por el presidente en un año.

La reorganización de Volodímir Zelenski ha avivado la indignación pública por la exclusión de Fedorov, un experto en tecnología de 35 años que se había propuesto transformar el ejército de Kiev —que cuenta con pocos efectivos— en una fuerza de combate más eficiente para hacer frente a Rusia.

Cientos de personas salieron a las calles de la capital, Kiev, y de otras ciudades ucranianas para exigir su reincorporación, y un alto mando de la guerra aérea dimitió.

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Un nuevo Gobierno encabezado por el ejecutivo del sector energético Sergii Koretskyi, que fue aprobado el jueves, podría ver cómo el actual ministro del Interior, Ihor Klymenko, sustituye a Fedorov, según afirmaron los legisladores, una medida que ​ha sacudido la confianza en el liderazgo ⁠de Zelenski.

En declaraciones a la prensa en Kiev, Fedorov afirmó que rechazó una oferta de Zelenski para ocupar un cargo de asesor. ‌En un ataque mordaz contra el jefe del ejército, Oleksandr Syrskyi, acusó al general de bloquear las iniciativas ⁠del ministerio y de no abordar los problemas de forma directa.

"En lugar de ⁠buscar la forma de derrotar a Rusia (…) ha descubierto cómo dividir el país", afirmó, vestido con su característica camiseta informal y jeans.

Syrskyi, de 60 años, ocupa su cargo desde principios de 2024, pero ha sido objeto de críticas por un estilo de mando rígido que, según algunos ⁠miembros del ejército, provoca elevadas bajas entre las tropas.

En un comunicado, Syrskyi pidió centrarse en el esfuerzo bélico de Ucrania ​y recordó su papel a la hora de ayudar a defender Kiev de las fuerzas rusas en ‌las primeras semanas de la invasión de 2022.

"Y ahora, en esta ‌ciudad, se pueden celebrar reuniones informativas, se pueden desarrollar visiones y se pueden tomar decisiones", afirmó, en lo que pareció ⁠una burla a la rueda de prensa de Fedorov celebrada horas antes.

Zelenski declaró el jueves que aún estaba valorando quién sustituiría a Fedorov, y añadió que Klymenko era solo uno de los candidatos que se barajaban y que volvería a estudiar el asunto.

"No se supone que el presidente tome partido en este tipo de situaciones en tiempos de guerra", dijo sobre la disputa de Fedorov con Syrskyi, mostrando cierto nerviosismo. "Me gustaría ​mucho que hubiera unidad. ‌Las partes no la han encontrado".

DIMISIÓN

Ucrania se encuentra en su mejor posición en el campo de batalla desde fines de 2022, asestando golpes al sector petrolero y a la logística militar de Rusia mediante ataques con drones y misiles que han debilitado la maquinaria bélica de Moscú.

Sin embargo, las fuerzas de Kiev siguen enfrentándose a los implacables avances rusos en el este, en medio de una grave escasez de tropas terrestres, así como de una falta de defensas aéreas, mientras Moscú ⁠intensifica sus ataques con misiles balísticos.

"En los momentos difíciles, Zelensky se comporta como un héroe", escribió Vitalii Sych, redactor jefe del medio ucraniano NV. "Pero no debemos olvidar que los momentos difíciles suelen estar provocados por sus decisiones estúpidas".

Pavlo Yelizarov, subcomandante de la Fuerza Aérea de Ucrania y figura clave en la guerra con drones, anunció su dimisión en respuesta a la destitución de Fedorov, calificándola de "gran mal" para la defensa de Ucrania.

Un portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, declaró a los medios que el Kremlin está siguiendo de cerca la reorganización del Gobierno.

MANIFESTACIÓN

En Kiev, más de mil manifestantes se concentraron frente a la oficina de Zelenski al grito de "¡Vergüenza!" y portando pancartas con lemas como "¿Para qué?" y "Los rusos están de celebración".

La escena recordaba a ‌las grandes protestas del pasado julio, cuando la indignación pública obligó a Zelenski a dar marcha atrás en una medida impopular que privaba de independencia a los organismos anticorrupción.

"Estamos a favor de una mejora, no de un retroceso", afirmó un manifestante que se identificó como Ali, quien describió a Fedorov como un gestor eficaz y moderno. "Vemos resultados, vemos un claro progreso en nuestra lucha por la libertad".

Otros manifestantes exigieron que Zelenski destituyera a Syrskyi en su lugar.

Antes de la votación del jueves en el Parlamento, Fedorov había recibido un aluvión de apoyos por parte de destacadas figuras ‌públicas y miembros de las Fuerzas Armadas.

A Fedorov, que anteriormente había ocupado el cargo de ministro de Transformación Digital, se le atribuye haber reducido la burocracia, impulsado el uso de drones en la guerra y aplicado una estrategia basada en datos para agotar a las fuerzas rusas.

Sin embargo, sus partidarios afirman ‌que sus intentos de sanear la ⁠contratación pública en el ámbito de la defensa han enfurecido a sectores del establishment. También ha sido criticado por no cumplir con la suficiente rapidez su promesa de reformar el reclutamiento.

Zelenski anunció el domingo su última reorganización, para ​sorpresa general, argumentando que el Gobierno y las fuerzas del orden necesitaban una "renovación".

Koretskyi afirmó en la red social X que la tarea principal de su Gobierno sería "equipar plenamente" al ejército con una gama de drones, ampliar el sector de la defensa de Ucrania y prepararse para otro invierno de ataques rusos contra la red eléctrica.

(Reporte adicional de Olena Harmash y Anna Pruchnicka; escrito por Dan Peleschuk; editado en español por Carlos Serrano)