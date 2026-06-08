Los españoles Yamal y Williams están listos para el primer partido del Mundial, según De la Fuente

Amistoso internacional - Entrenamiento de España

El seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo el domingo que Lamine Yamal, Nico ‌Williams y Víctor Muñoz ‌están en condiciones de jugar el primer partido de la Copa Mundial contra Cabo Verde el 15 de junio.

Yamal, de 18 años, ha estado lidiando con problemas en la ingle y una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió en ​abril, mientras que ⁠Williams y Muñoz también se han estado recuperando ‌de sus lesiones.

El trío se quedó en ⁠la concentración de la ⁠selección española en Chattanooga, Tennessee, para continuar con su rehabilitación en lugar de viajar con el equipo para ⁠el último partido de preparación del lunes ​contra Perú.

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"Nico, Lamine y Víctor están ‌cumpliendo con los plazos de ‌recuperación, están muy bien", declaró De la Fuente ⁠a los periodistas.

"Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia. Si no hay inconvenientes estos días, ​calculamos que ‌están en disposición de contar con ellos el día 15 (de junio)".

Cuando se le preguntó si los jugadores podrían estar listos para ser titulares contra Cabo Verde, De la Fuente ⁠se mostró más cauteloso.

"Eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar, creo que van a estar los tres", afirmó.

España se enfrentará a Perú en Puebla antes de viajar a Atlanta para su primer partido del Mundial, y De la Fuente dijo que ‌no subestimarán a su rival.

España llega al Mundial como una de las favoritas tras su triunfo en la Eurocopa 2024, y un modelo de Goldman Sachs le otorga un 26% de posibilidades de levantar el ‌trofeo, la cifra más alta del torneo.

El delantero Yeremy Pino afirmó que España está asumiendo las expectativas.

"Llevamos esa ‌etiqueta con mucho ⁠orgullo, es un privilegio que nos hemos ganado por nuestro trabajo durante los ​últimos años. No nos tiene que meter presión, sino confianza", dijo Pino.

Con información de Reuters