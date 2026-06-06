España asume el papel de favorita, pero De la Fuente advierte que el Mundial no ofrece garantías

FOTO ARCHIVO: El seleccionador español Luis de la Fuente pasa el trofeo durante la ceremonia de entrega de medallas tras ganar la Eurocopa 2024

España llega al Mundial como favorita y el seleccionador Luis de la Fuente, artífice del equipo que ‌se alzó con la ‌Eurocopa hace dos años, no tiene intención alguna de restar importancia a las expectativas.

En una entrevista con Reuters antes del torneo, aceptó la etiqueta de favoritos como una palmada en la espalda largamente esperada por un proyecto al que ha dedicado su vida durante más de una década, abriéndose camino desde ​las categorías inferiores ⁠de España hasta la selección absoluta.

"Estamos encantados de que sea ‌así", afirmó De la Fuente. "Nos ayuda a afrontar ⁠este Mundial con gran entusiasmo, con ⁠el entusiasmo de quienes quieren lograr algo significativo".

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Sin embargo, se muestra cauteloso ante la complacencia, sin confundir los elogios con ninguna ⁠garantía de éxito en un Mundial que, en su ​opinión, puede estar demasiado repleto de contendientes ‌como para que nadie pueda pensar ‌de antemano que va a imponerse.

"Si pensamos que ser ⁠favoritos garantiza algo, vamos por mal camino", afirmó. "Hay ocho o 10 equipos de los que se puede decir que tienen muchísima categoría".

España debuta en el Grupo H contra Cabo Verde ​el 15 ‌de junio, y De la Fuente confía en que las preocupaciones por las lesiones de Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino están remitiendo.

Yamal y Williams sufrieron lesiones en los isquiotibiales a mediados de abril, ⁠mientras que Merino lleva fuera desde enero tras someterse a una operación en el pie derecho para tratar una fractura por estrés.

"Creo que todos estarán disponibles para el primer partido", afirmó. "Aunque eso no significa que vayan a jugar. Es posible que decidamos darles menos minutos en ese primer partido, o que no jueguen".

Para De la ‌Fuente, la cuestión no es si España llega en buena forma, sino si podrá salir airosa en un torneo que, según él, pondrá a prueba tanto el físico como las ideas.

El Mundial será el primero tras la ampliación a 48 selecciones y se disputará ‌en tres países diferentes: Canadá, México y Estados Unidos.

Por eso, según explicó, España tratará a su plantilla de 26 jugadores como un ‌grupo flexible, en ⁠lugar de establecer una jerarquía fija.

"Va a ser un torneo muy singular, con grandes exigencias y ​poco tiempo para recuperarse", afirmó. "Mucho cansancio, desplazamientos largos, calor, variaciones de temperatura, humedad, husos horarios y demás. Básicamente, va a pasar factura físicamente".

Con información de Reuters