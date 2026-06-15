Hacen todo bien: por qué los hinchas de Japón limpiaron la tribuna tras cantar canciones de Argentina

Los hinchas de Japón limpian los estadios en los Mundiales. ¿Por qué?

Los hinchas de Japón son diferentes al resto y lo demuestran cada cuatro años en los Mundiales de fútbol, entre otros ámbitos. Los fanáticos del país asiático se volvieron virales en Argentina no solamente por cantar canciones con las mismas melodías que aquí, sino además porque limpiaron todas sus tribunas antes de retirarse del estadio Dallas en Arlington, Estados Unidos. Allí, justamente el equipo dirigido por Lionel Scaloni chocará con Austria y Jordania.

Si bien los nipones dan este gran ejemplo desde hace varios años, lo que muchos se preguntan es por qué. De hecho, son los únicos que lo hacen y sus acciones fueron destacadas hasta por las cuentas de las redes sociales oficiales de la FIFA. A través de un video corto pero contunente en X (ex Twitter), la máxima entidad de este deporte a nivel global le preguntó a una hincha japonesa la razón por la que se toman ese tiempo antes de marcharse y la respuesta de la mujer no dejó dudas.

La razón por la que los hinchas de Japón limpian las tribunas antes de irse

En el video publicado por la propia FIFA se puede observar a mujeres y hombres nipones recogiendo la basura de la grada, luego del vibrante 2-2 frente a Países Bajos por el Grupo F. En una bolsa grande, suelen colocar allí los papeles, los vasos con sus tapas, las botellitas y todo lo que quede en el piso para dejar el sitio en perfectas condiciones de higiene, tal como lo encontraron cuando ingresaron unas horas antes.

"Es nuestra cultura, pero también es una señal de respeto hacia el país y el estadio que nos acoge y hacia nuestros jugadores... Para nosotros, es un honor que nos vamos sin dejar todo hecho un desastre", respondió la fanática asiática. En algunos torneos de diferentes disciplinas profesionales, hasta los propios deportistas y la delegación en general suelen colaborar con la limpieza en el vestuario y en cada sector donde hayan estado.

Para los japoneses, la limpieza y la higiene son parte fundamental del orden pero también del respeto hacia las demás personas. Por ejemplo, en todo el territorio nacional está mal visto comer y beber en el transporte público, a excepción de los viajes a larga distancia. Si bien no está estrictamente prohibido por la ley, casi nadie lo hace porque es considerado de mal gusto, por lo que es casi imposible ver paquetes, botellas u otros elementos a diario en los trenes, subtes o colectivos.

Por si fuese poco, en Japón prácticamente no hay tachos de basura públicos en la calle. En su lugar, la norma es que las personas lleven sus residuos consigo y los separen en sus casas. Una tradición cultural impactante por parte de un país que supo reconstruirse de la ruina tras los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, especialmente por parte de Estados Unidos, para ser en la actualidad una verdadera potencia en su continente pese a que simplemente se trata casi de una isla en medio del Océano Pacífico.

Los motivos por los que los japoneses dejan el estadio limpio antes de irse.

Japón, perseguido por las lesiones en el Mundial 2026

A las dolorosas bajas iniciales de Takumi Minamino y Wataru Endo, ahora los asiáticos sufren por la molestia de Takefusa Kubo, quien se retiró en silla de ruedas. Si bien el mediapunta de Real Sociedad se hará estudios médicos, el panorama no es alentador como mínimo para los próximos dos partidos de la fase de grupos, frente a Túnez y Suecia.

El fixture de Japón en el Mundial