Scaloni define la formación de Argentina vs. Argelia: 7 jugadores confirmados y 2 casi afuera

La Selección Argentina ya trabaja pensando en el debut en el Mundial 2026, ante Argelia.

Cada vez falta menos para que la Selección Argentina de Lionel Scaloni salte a la cancha por primera vez en el Mundial 2026. Por lo tanto, el entrenador define de a poco la formación para el debut en el Grupo J, que completan Austria y Jordania. La realidad es que hay siete jugadores asegurados desde el arranque, a excepción de algún problema de último momento.

Los entrenamientos intensos, el asado, el tornado, la buena energía y la recuperación de los "tocados" formaron parte de las últimas 24 horas tanto en el predio ubicado en Kansas City (Estados Unidos) como en el hotel de la concentración, situado a unos 20 minutos en micro. Por lo pronto, todo indica que Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada formarán parte del once.

En contrapartida, las dudas de la Selección Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026 aparecen en el arco y en la defensa. Es que Emiliano "Dibu" Martínez todavía no está completamente recuperado de la fractura en el dedo anular de la mano derecha. Si bien ya empezó a practicar con los guantes, pocos minutos más tarde se los sacó porque le seguía doliendo esa zona.

"Estoy bien, llego", disparó el marplatense con una sonrisa ante las cámaras. Sin embargo, desde el cuerpo técnico prefieren la cautela con él y no es seguro que ataje en el primer encuentro, por lo que Gerónimo Rulli y Juan Musso se ilusionan también con aparecer bajo los tres palos de la "Albiceleste".

En la última línea, las incógnitas son absolutas, a excepción de la presencia del subcapitán Otamendi. El nuevo futbolista de River Plate estará en la zaga, aunque no se sabe si de primer o segundo central. Como Cristian "Cuti" Romero recién vuelve de una lesión importante y sumó apenas 60 minutos entre los dos amistosos de preparación, es posible que uno de los mejores defensores del mundo pueda iniciar en el banco para ir acumulando rodaje con el correr del certamen. En el caso de descansar, aparecerá de "6" Lisandro Martínez, con Facundo Medina sobre el lateral izquierdo.

Si el ex Belgrano es titular, entonces el "3" podrían ser tanto "Licha" como Medina. Es que Nicolás Tagliafico está descartado para el primer cotejo y en duda para el segundo, como consecuencia del desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo. El otro lastimado que quizás no llegue al estreno es Leandro Paredes, quien igualmente suele ser suplente, ya que aún se rehabilita de una lesión muscular en el isquiotibial derecho sufrida en Boca.

En la faz ofensiva, la preocupación principal pasa por Nicolás González, Nicolás Paz y Julián Álvarez. Si bien los tres irían al banco en principio, el caso de la "Araña" es determinante, ya que si está bien es el "9" titular. No obstante, ese esguince grave en el tobillo izquierdo sufrido hace casi un mes aún lo tiene a maltraer, por lo que Lautaro Martínez iría de arranque en esa posición.

Julián Álvarez, el crack que llegará sin rodaje al Mundial 2026.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026

"Dibu" Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Almada.

Cómo ver Argentina vs. Argelia: hora, TV en vivo y streaming