Las 3 razones por las que Lionel Scaloni convocó a Marcos Senesi para la Selección Argentina en lugar de Balerdi

Este jueves, Lionel Scaloni hizo oficial la convocatoria de Marcos Senesi a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026, en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi. El flamante refuerzo del Tottenham, de gran temporada en el Bournemouth, será una de las variantes que tendrá el entrenador de la 'Albiceleste' en la zaga central; en principio, llega por detrás en la consideración de Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Lisandro Martínez, campeones del mundo en Qatar 2022, y junto con Facundo Medina como alternativas en el puesto.

La entrada de Senesi en la lista se explica más por su nivel que por la apuesta táctica del DT, que en la confección inicial de la nómina priorizó a aquellos futbolistas que puedan brindarle una mayor versatilidad y flexibilidad a su esquema de juego. Si bien es considerado como uno de los mejores defensores centrales de la Premier League, el ex San Lorenzo posee características que son casi exclusivas de su posición al igual que Balerdi, desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha; otros posibles convocados como Agustín Giay o Guido Rodríguez podían brindar su polifuncionalidad, una característica que Scaloni valoró mucho de cara a esta competición.

Las tres razones por las que Scaloni llamó a Senesi

El perfil del zaguero de 29 años es muy similar al de su par Lisandro Martínez: central aguerrido y tiempista, proactivo al momento de anticipar a los delanteros rivales y firme en los duelos individuales. Con la pelota, su mayor virtud son los pases largos: a pesar de que no es particularmente efectivo, habitualmente busca arriesgar y romper líneas para generar más ocasiones de peligro de cara al arco rival. Esta mentalidad más agresiva se refleja tanto en su juego con y sin la pelota en los pies, y lo ha convertido en uno de los defensores que más duelos ganó en el fútbol inglés.

En este sentido, Scaloni sumó una alternativa más a la zaga central que favorece la búsqueda defensiva de Argentina. En primer lugar, la búsqueda es recuperar rápido el balón asfixiando las líneas de pases del rival y hacerse fuerte desde la posesión. La segunda es que en este caso, se considera que tanto 'Licha' como Medina pueden también ocupar el lateral izquierdo (un puesto en el que en la actualidad es titular Nicolás Tagliafico, que al menos se perderá el debut frente a Argelia por lesión) y por eso la intención del entrenador con Senesi es sumar un futbolista más como central izquierdo para no desguarnecer ese sector.

Y, por último, la tercera razón es que la apuesta de contar con varios jugadores "mixtos" se vio diezmada por este llamado. Las otras dos principales alternativas para reemplazar a Balerdi eran Agustín Giay y Guido Rodríguez, que si bien cumplen roles diferentes brindan una mayor flexibilidad como variantes para el esquema titular: el lateral derecho de Palmeiras puede posicionarse como interno, mientras que el mediocampista de Valencia actúa como un posible volante de contención para darle mayor libertad a compañeros como Rodrigo de Paul, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, relevándolos de algunas funciones defensivas para que se concentren en el ataque.

Aunque aún no hay confirmación oficial, el temor del cuerpo técnico de la Selección Argentina es que el alcance de la lesión de Tagliafico sea mayor de lo esperado; tras el amistoso con Islandia el pasado martes, aún no pudo entrenar con normalidad y la expectativa es que no esté presente ni contra Argelia ni contra Austria.

Por este motivo, podría entenderse que el llamado a Senesi es para cubrir una necesidad inmediata (la baja de Balerdi, alternativa de peso en la zaga central) y especular con la posibilidad de llamar a un futbolista que pueda cubrir puestos en la defensa y en el mediocampo en caso de que el ex Banfield e Independiente quede desafectado.