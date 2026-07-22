Alerta medicamentos: las marcas que prohibió Anmat por un requisito clave

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que se resolvió la baja de certificados de inscripción y de buenas prácticas de fabricación de distintas empresas del sector de productos médicos. Según el organismo, “las empresas en cuestión no designaron un nuevo Director Técnico, requisito indispensable para mantener sus habilitaciones y registros”.

La decisión se adoptó a través de la Disposición N.º 4398/26, publicada el 21 de julio de 2026, y afecta a compañías que no cumplieron con la obligación de designar un nuevo Director Técnico.

Cuáles son las firmas

Entre las firmas alcanzadas figuran PMX S.A., Continental Business S.A., Magadán Walter Daniel Anselmo, Vcthor Implantes S.R.L., Away Custom Brokers S.R.L., Oftakame S.R.L., Vasculart S.A., Alphatec Buenos Aires S.R.L. y Suministros Médicos Lafemme Argentina S.A.

En todos los casos, se dispuso la baja de los certificados de inscripción de establecimiento y de buenas prácticas de fabricación, con números específicos detallados en la disposición oficial.

La normativa vigente establece que las actividades de fabricación, importación y comercialización de productos médicos solo pueden desarrollarse en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica de un profesional universitario registrado. El incumplimiento de este requisito implica la cancelación de las autorizaciones otorgadas, lo que se traduce en la imposibilidad de continuar con la producción o comercialización de los productos.

En consecuencia, ANMAT también canceló los certificados de inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica correspondientes a los productos de las empresas mencionadas. El organismo aclaró que la medida se tomó luego de que las compañías fueran intimadas a regularizar su situación, pero no lo hicieron dentro de los plazos establecidos.

“La presente disposición agota la vía administrativa”, señala el texto oficial, aunque las firmas alcanzadas podrán interponer recursos administrativos o acciones judiciales conforme a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N.º 19.549. De esta manera, ANMAT busca garantizar que los establecimientos y productos médicos que operan en el país cumplan con las condiciones de habilitación, control y supervisión técnica exigidas por la normativa sanitaria.

La decisión refuerza la política de control del organismo, que apunta a preservar la seguridad de los pacientes y la calidad de los productos médicos disponibles en el mercado argentino. Fuentes del sector señalaron que la medida genera un impacto inmediato en la cadena de comercialización, ya que los productos de las firmas afectadas no podrán ser distribuidos ni utilizados hasta que se regularice la situación.