¿Cada cuánto se juega la Copa América? Así es el formato de la competencia

Copa América.

Con el Mundial 2026 ya finalizado, el calendario del fútbol sudamericano comienza a enfocarse en el siguiente gran desafío de las selecciones nacionales. La Copa América volverá a reunir a las principales potencias del continente y tendrá un atractivo especial para la Selección Argentina, que buscará defender el título y alcanzar un histórico tricampeonato continental.

En ese contexto, muchos hinchas vuelven a hacerse una pregunta habitual: ¿cada cuánto se juega la Copa América? Si bien hoy el torneo mantiene una periodicidad estable, durante gran parte de su historia tuvo un calendario irregular, con ediciones organizadas en distintos intervalos según las decisiones de la Conmebol.

¿Cada cuánto se juega la Copa América?

En la actualidad, la Copa América se disputa cada cuatro años, un formato que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) terminó de consolidar para equiparar su calendario con el de otras grandes competencias internacionales, como la Eurocopa.

Sin embargo, no siempre fue así. Desde su creación en 1916, el torneo atravesó numerosas modificaciones. Durante décadas hubo ediciones organizadas cada dos, tres o incluso un año de diferencia, además de largos períodos sin competencia por cuestiones deportivas, políticas o económicas.

La estabilidad llegó recién en los últimos años. Luego de las ediciones de 2019, 2021 —que se postergó por la pandemia de COVID-19— y 2024, la Conmebol proyecta mantener el ciclo de cuatro años con la próxima Copa América prevista para 2028.

¿Dónde se jugará la Copa América 2028?

Si bien la Conmebol todavía no confirmó oficialmente la sede, ya existen varios candidatos que buscan organizar la 49ª edición del torneo, prevista para disputarse entre junio y julio de 2028.

Ecuador, uno de los principales postulantes

Ecuador aparece como uno de los países con mayores posibilidades de recibir la competencia. En febrero de 2024, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para analizar la candidatura. El proyecto contempla ocho posibles ciudades sede: Guayaquil, Quito, Manta, Cuenca, Machala, Ambato, Riobamba y Salinas.

La apuesta ecuatoriana busca combinar el desarrollo del fútbol con la promoción turística del país. De concretarse, sería la primera Copa América organizada allí desde 1993, edición en la que Argentina conquistó el título.

Copa América.

Estados Unidos vuelve a aparecer en escena

Otro candidato de peso es Estados Unidos, que ya organizó la Copa América Centenario en 2016 y fue sede de la edición 2024.

Su infraestructura deportiva, la experiencia en grandes eventos internacionales y la capacidad hotelera lo convierten nuevamente en uno de los favoritos. Además, distintos medios, entre ellos el brasileño O Globo, señalaron tiempo atrás que existiría un acuerdo entre la Conmebol y la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) para impulsar al país norteamericano como organizador tanto de 2024 como de 2028.

Si bien ese convenio nunca fue oficializado por las autoridades, la posibilidad sigue siendo considerada dentro del organismo sudamericano.

Una sede compartida entre Argentina, Uruguay y Paraguay

La tercera alternativa que analiza la Conmebol contempla una organización conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay. La propuesta serviría como preparación para el Mundial 2030, cuando los tres países recibirán los partidos inaugurales del torneo por el centenario de la Copa del Mundo antes de que la competencia continúe en España, Portugal y Marruecos.

Además de distribuir los costos organizativos, una sede compartida permitiría fortalecer la infraestructura deportiva regional y consolidar la cooperación entre las federaciones sudamericanas de cara a futuros eventos internacionales.