CAF aprueba a Colombia financiamiento por al menos 9.000 millones de dólares para período 2026-2030

FOTO DE ARCHIVO. El presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Sergio Díaz-Granados

​Colombia y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron el viernes ‌un acuerdo por 9.000 ‌millones de dólares para financiar proyectos de seguridad energética, infraestructura e inclusión social en el país sudamericano entre 2026 y 2030.

La CAF, anteriormente conocida como Corporación Andina de Fomento, es una institución financiera multilateral que financia proyectos públicos y privados para ​promover el desarrollo ⁠sostenible y la integración regional.

El organismo otorga préstamos, ‌garantías y asistencia técnica para proyectos ⁠de infraestructura, energía, digitalización y ⁠desarrollo social.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Este es el piso con el que nos vamos en los próximos años. Vamos a colocar al ⁠servicio de Colombia, de los alcaldes, de ​los gobernadores, del sector privado un ‌sobre de financiamiento de 9.000 ‌millones de dólares, son dos puntos del PIB", ⁠dijo el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, durante la firma del acuerdo en la ciudad de Medellín, al noroeste del país.

La cifra ​anunciada ‌equivale al doble de los financiamientos aprobados a Colombia en los últimos ocho años, precisó el funcionario del organismo multilateral.

Por su parte, el presidente electo de Colombia, Abelardo De ⁠La Espriella, dijo que el marco de financiamiento para los próximos cuatro años es "un voto de confianza en el país".

"El acuerdo que hoy suscribimos no es un mero compromiso financiero, es una singularísima manifestación de confianza en la estabilidad que Colombia habrá de recuperar y ‌en el futuro que a partir de hoy juntos empezamos a construir", aseguró De La Espriella en el acto de firma del acuerdo.

La cuarta economía de América Latina enfrenta un deterioro en sus cuentas fiscales ‌debido a una caída de sus ingresos y un aumento de sus gastos.

De La Espriella, un abogado de ‌derecha que venció ⁠en la segunda vuelta de la elección presidencial al izquierdista Iván Cepeda, asumirá ​la Presidencia el próximo 7 de agosto para un período de cuatro años, en reemplazo de Gustavo Petro.

Con información de Reuters