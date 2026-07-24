Más de 1.300 estudiantes reciben el Servicio Nutricional de Formosa durante las vacaciones

En el marco de las políticas de asistencia alimentaria que sostiene el Gobierno de Formosa, 1.325 estudiantes de la Delegación Zonal María Cristina continúan recibiendo el Servicio Social Nutricional durante el receso invernal. La iniciativa alcanza a alumnos de nivel inicial, primario y secundario de 19 establecimientos educativos, además de sus anexos y extensiones, con el objetivo de garantizar una alimentación adecuada mientras continúan las vacaciones.

El delegado zonal, Emilio Fernández, confirmó que el servicio se desarrolla con normalidad en todas las instituciones habilitadas y destacó el trabajo que realizan docentes, cocineros y equipos escolares para asegurar la entrega de los alimentos. "Fuimos recorriendo las escuelas para garantizar que nuestros cocineros y docentes puedan brindar el servicio de la mejor manera a los chicos", explicó en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Servicio alimentario en escuelas de todos los niveles

Fernández precisó que la Delegación María Cristina, la última de las 19 delegaciones educativas de la provincia, alcanza a los estudiantes distribuidos entre jardines de infantes, escuelas primarias y establecimientos secundarios. Asimismo, explicó que en la mayoría de las instituciones el servicio se entrega mediante la modalidad de viandas, una decisión consensuada entre las familias y los equipos directivos. Solo una escuela mantiene la modalidad de plato servido.

El funcionario señaló que el Servicio Social Nutricional comprende distintas prestaciones según la modalidad de cada establecimiento. En las escuelas de jornada completa se brinda desayuno, almuerzo y merienda, mientras que en las escuelas secundarias se garantiza la Copa de Leche.

El delegado remarcó que el programa busca complementar el proceso educativo mediante una alimentación adecuada para los estudiantes. "La finalidad de la educación es la formación, pero esa formación debe estar acompañada para que el chico esté saludable y bien alimentado al momento de aprender", sostuvo.

Además, destacó que el Gobierno provincial mantiene este servicio durante las vacaciones pese al complejo contexto económico nacional. "Estamos haciendo todo lo posible para sostener y administrar bien lo que nuestro Gobierno provincial destina a las escuelas de esta delegación", afirmó.

Presencia del Estado en comunidades originarias

Fernández valoró especialmente el alcance que tiene el programa en el oeste provincial, donde alrededor del 80% de la población pertenece a comunidades originarias. En ese sentido, señaló que las políticas educativas y sociales implementadas en Formosa permitieron ampliar las oportunidades de desarrollo para cientos de jóvenes.

"Yo nací, crecí y me formé acá gracias a la educación pública. El Gobierno provincial me permitió soñar con ser profesor y llegar a la universidad", expresó. Finalmente, sostuvo que el trabajo realizado en las escuelas refleja el compromiso del Estado provincial con las comunidades más alejadas.

"La realidad habla por sí sola. No hacemos discursos; mostramos los resultados de un trabajo sostenido y del compromiso del Gobierno provincial con las comunidades del oeste y de toda Formosa", concluyó.