El Gobierno provincial refuerza el Plan Nutrir con más producción de alimentos elaborados en Nutrifor

El Gobierno de Formosa refuerza el Plan Nutrir con más producción de alimentos elaborados en Nutrifor. Pese al receso invernal, la planta de Alimentos Nutritivos Formosa continúa con su actividad y avanza con la elaboración de mermeladas de pomelo, mamón y mango destinadas a programas alimentarios provinciales.

La misma se realiza con frutas provenientes de pequeños productores paipperos, en el marco de una política que busca fortalecer la producción local y agregar valor a las materias primas formoseñas.

"En estos momentos estamos trabajando con las mermeladas porque tenemos que cumplir con un pedido del Plan Nutrir", indicó a AGENFOR el gerente de Nutrifor, Walter Maldonado, y explicó que en estas semanas la empresa concentra sus esfuerzos en cumplir con la demanda además de abastecer a los puntos de venta de Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF).

En ese sentido, precisó que actualmente se producen mermeladas de pomelo y mamón, mientras que durante la próxima semana se incorporará la elaboración de mermelada de mango, utilizando pulpas que fueron conservadas previamente.

Producción paippera

Maldonado destacó que uno de los principales objetivos de Nutrifor es impulsar el agregado de valor a la producción primaria de Formosa mediante la compra de frutas y verduras a pequeños productores incorporados al programa PAIPPA. "Todo lo que es fruta y verdura que compra la empresa, tanto para esta planta tradicional como para la liofilizada, proviene de pequeños productores paipperos", explicó.

Según señaló, esta modalidad permite fortalecer las economías regionales, generar mayor valor agregado en origen y promover el desarrollo de la agricultura familiar dentro de la provincia. Así recordó que Nutrifor cuenta con dos plantas de producción: una destinada a alimentos tradicionales y otra especializada en procesos de liofilización.

En la planta liofilizadora se elaboran productos destinados al Programa de Fortalecimiento Nutricional que se distribuye en establecimientos educativos de toda la provincia. Allí se producen mate cocido con leche, leche chocolatada y leche fortificada con vitaminas C y B12, que llegan a más de 150 mil estudiantes. Por otra parte, para el Ministerio de la Comunidad se elaboran esos mismos productos y también mermeladas, alimentos supercongelados y productos liofilizados destinados al Plan Nutrir.

Desarrollo de alimentos saludables

Maldonado remarcó que cada uno de los productos elaborados por Nutrifor atraviesa un proceso de investigación y desarrollo orientado a garantizar una alimentación equilibrada y de calidad. "Nuestros productos tienen una etapa de investigación y desarrollo donde se combinan todos los elementos para obtener alimentos sanos y equilibrados", concluyó.

Con la continuidad de la producción durante las vacaciones de invierno, Nutrifor sostiene el abastecimiento de los programas alimentarios provinciales y reafirma su rol en el agregado de valor a la producción paippera, el fortalecimiento de la industria alimentaria local y la promoción de la seguridad alimentaria en Formosa.