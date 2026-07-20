Ajuste de Milei: la recaudación de La Rioja en junio volvió a quedar por debajo de la inflación

La recaudación de impuestos de la provincia de La Rioja alcanzó en junio los US$ 104.440.710 lo que representó un incremento nominal del 23% respecto del mismo mes de 2025. Sin embargo, el crecimiento volvió a ubicarse por debajo de la inflación interanual del 33,8% registrada en la región del NOA, lo que reflejó una caída del 10,8% en términos reales.

De acuerdo con el informe mensual de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP), la provincia registró en junio de 2025 una recaudación total de US$8.487.273. A pesar del incremento nominal obtenido, este resultado no fue suficiente para compensar el impacto de la inflación y el avance generalizado de los precios acumulado durante el último año.

En cuanto a la composición de los recursos, el principal sostén de las arcas provinciales es el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Este tributo aportó un total de US$ 8.157.797, lo que representó una suba del 19% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Ingresos Brutos concentró la mayor recaudación

En lo que respecta a la recaudación de otros tributos provinciales, el impuesto al sello alcanzó los US$1.554.701, lo que representó un incremento interanual del 40%. Por su parte, el impuesto automotor aportó US$550.981 a las arcas públicas, lo que registró una suba del 47% en comparación con el mismo período de 2025.

En paralelo, el impuesto inmobiliario sumó un total de US$ 180.590 y se posicionó como el rubro con el mayor crecimiento porcentual entre los tributos de la provincia. Su rendimiento reflejó un marcado incremento del 48% interanual.

A pesar de estas mejoras nominales en los ingresos de cada sector, la recaudación total volvió a quedar rezagada frente al avance generalizado de los precios. Con una inflación interanual que alcanzó el 33,8% en la región del NOA, los ingresos provinciales sufrieron una pérdida del 10,8% en su poder de compra, lo que consolidó así una nueva contracción en términos reales.

El reclamo de La Rioja a Nación

La Rioja volvió a ubicarse entre las provincias más perjudicadas por el ajuste del Gobierno nacional al recibir apenas $161 millones en transferencias no automáticas durante junio de 2026, cifra que representa menos del 1% del total distribuido en el país. Según un informe de Politikon Chaco, los envíos discrecionales hacia las provincias registraron una caída interanual del 87,7% respecto de junio de 2025, lo que situó a La Rioja entre los distritos que sufrieron los mayores recortes, con disminuciones superiores al 90%.

Esta contracción se enmarca en un contexto donde el primer semestre de 2026 acumuló un desplome mayor al 60% en estos envíos, lo que marcó el nivel más bajo para este período desde al menos 2005. Estos fondos, que a diferencia de la coparticipación se asignan sin una fórmula fija para financiar obras y programas clave, fueron repartidos de forma dispar: de los $48.300 millones distribuidos en junio a nivel nacional, la mayor parte se concentró en provincias como Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe.