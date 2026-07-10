Con críticas a Nación, La Rioja volvió a reclamar el envío de $85.000 millones de coparticipación

El Gobierno de La Rioja volvió a reclamar al Ejecutivo nacional el envío del adelanto de coparticipación solicitado por la provincia y advirtió que, pese a que otras jurisdicciones ya recibieron los fondos contemplados en el mismo decreto, los $85.000 millones pedidos por la administración de Ricardo Quintela aún no fueron transferidos.

El planteo fue realizado por el secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, quien confirmó que la Provincia continúa a la espera de los recursos y expresó expectativas de que la reciente llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete permita reactivar el diálogo institucional con la Casa Rosada.

"Lo seguimos esperando", afirmó el funcionario en comunicación con medios locales al referirse al adelanto financiero solicitado por La Rioja, al tiempo que reconoció que el vínculo con el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más complejos.

Herrera sostuvo que la administración provincial siempre mantuvo abierta la posibilidad de dialogar con Nación, aunque aseguró que la relación institucional fue prácticamente inexistente durante los últimos meses. En ese sentido, recordó que uno de los pocos contactos formales ocurrió durante 2024, cuando se analizaron más de 30 obras públicas que finalmente no se ejecutaron, entre ellas proyectos de infraestructura y viviendas.

Según explicó, hacia fines de 2025 se retomaron algunas conversaciones con funcionarios nacionales, aunque afirmó que desde la Casa Rosada se plantearon condiciones que La Rioja no estaba dispuesta a aceptar para acceder a recursos económicos.

El secretario también repasó que en abril de 2026 el gobernador Ricardo Quintela mantuvo una reunión con quien entonces se desempeñaba como ministro del Interior, Diego Santilli, encuentro que derivó en la incorporación de La Rioja al decreto nacional que habilitó adelantos de fondos coparticipables para distintas provincias.

Herrera señaló que durante ese encuentro se había planteado la necesidad de priorizar la relación institucional por encima de las diferencias políticas y manifestó su expectativa de que el nuevo rol de Santilli facilite una respuesta favorable para la provincia.

"Uno siempre tiene una luz de esperanza", expresó el funcionario, quien consideró que el cambio en la Jefatura de Gabinete podría abrir una nueva etapa de diálogo entre ambas administraciones. Finalmente, insistió en que la Provincia mantiene su reclamo por los $85.000 millones solicitados y confió en que el Gobierno nacional atienda la situación financiera de La Rioja.