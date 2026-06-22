“Primero los amigos”: Ricardo Herrera cuestionó la distribución de fondos del Gobierno nacional

El Gobierno de La Rioja renovó sus cuestionamientos a la administración nacional por la demora en el envío de fondos solicitados en concepto de adelantos de coparticipación y expresó su malestar por las recientes transferencias autorizadas a otras provincias. El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, aseguró que La Rioja continúa a la espera de una definición por parte de la Nación mientras distritos como Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe ya recibieron asistencia financiera.

“Seguimos esperando. Elegimos creer que van por tanda: primero los amigos, después los no tan amigos, y por último, ya no sé qué pensar”, expresó el funcionario en declaraciones a Medios Rioja.

Según explicó, los montos girados a otras jurisdicciones superan ampliamente los cerca de 80 mil millones de pesos que reclama La Rioja para afrontar compromisos y sostener el funcionamiento del Estado provincial. Desde el Ejecutivo riojano entienden que las diferencias en el trato no deberían estar condicionadas por afinidades políticas.

“Es un equipo de gobierno que gobierna para los 452 mil riojanos, y el Gobierno nacional gobierna para los 47 millones de argentinos, así tengan una mirada política distinta. Entendíamos que las cuestiones institucionales estaban por encima de las políticas”, sostuvo Herrera.

La situación genera preocupación en la administración provincial, que considera clave la asistencia financiera para mantener la previsibilidad en un contexto económico complejo. El reclamo se produce luego de que el Gobierno nacional ampliara los anticipos financieros para otras provincias, una decisión que profundizó el malestar en La Rioja.

Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda de la Nación respecto de la solicitud presentada por la provincia ni sobre los motivos de la demora. Mientras tanto, desde el Ejecutivo riojano insisten en que los recursos reclamados forman parte de mecanismos de asistencia utilizados con otras jurisdicciones y reclaman que se garantice un trato equitativo.

La Rioja es la provincia más afectada

Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la caída acumulada de las transferencias nacionales, tanto automáticas como no automáticas, alcanzó los 17.735 millones de dólares en los últimos 26 meses. Ese mismo estudio, precisa que en el caso de La Rioja fue la provincia más afectada al tomar la disminución en relación a la cantidad de habitantes.

"La provincia de La Rioja encabezó la pérdida per cápita con una caída de USD 1.742 por habitante, seguida por Tierra del Fuego con USD 954 y Formosa con 875 dólares", publicó el informe.

La cifra surge de tomar que en total la Provincia recibió 703 millones de dólares menos de los que deberían haber conseguido según el reparto de fondos nacionales vigente en noviembre de 2023, coincidiendo con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación.

En esta línea se suman los fondos automáticos por coparticipación y los no automáticos, por lo que la desaparición de los denominados “fondos compensatorios” o “extras”, surgidos de la cesión de un punto de coparticipación en la década del ’80, impacta especialmente en el caso de La Rioja. Además, el estudio precisa que todas las provincias y la CABA registraron una baja en los recursos enviados por el Estado nacional.