Alerta hinchas: qué le pasa a tu corazón cuando juega la Selección y cómo lo detecta la tecnología

Ver fútbol no es un pasatiempo pasivo para el cuerpo. La emoción de un penal, la angustia de un córner en contra o el estallido de un gol disparan respuestas fisiológicas que los instrumentos médicos pueden medir con precisión. El proyecto Estudio de Fiebre de la Copa del Mundo, desarrollado por la Universidad de Bielefeld en Alemania, utilizó relojes inteligentes y tecnología vestible para cuantificar exactamente qué le ocurre al organismo de los hinchas en los momentos más intensos del torneo.

Los números que sorprendieron a los investigadores

Los datos del estudio previo son contundentes. Los investigadores monitorearon a cientos de hinchas durante 12 semanas y encontraron que quienes miraron partidos en el estadio alcanzaron frecuencias cardíacas medias de hasta 94 latidos por minuto, mientras que los que siguieron el juego frente al televisor registraron un promedio de 79 LPM. Ambas cifras son significativamente más altas que el reposo habitual.

El hallazgo más llamativo fue el timing del estrés: los niveles físicos y psicológicos comenzaron a elevarse de forma sostenida aproximadamente 14 horas antes del inicio del partido, mucho antes de que la pelota se ponga en juego. Y al momento del gol, la frecuencia cardíaca aumentó de forma inmediata hasta un 36% sobre la línea base del hincha.

Cómo el Galaxy Watch traduce esas emociones en datos

El Galaxy Watch8 permite monitorear estas variables en tiempo real durante los 90 o 120 minutos de juego.

Las tres funciones más relevantes para los hinchas son:

El sensor BioActive mide de forma continua la frecuencia cardíaca y permite ver en Samsung Health el gráfico exacto de cómo variaron las pulsaciones en cada momento clave del partido.

mide de forma continua la frecuencia cardíaca y permite ver en Samsung Health el gráfico exacto de cómo variaron las pulsaciones en cada momento clave del partido. El análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) detecta los picos de tensión antes, durante y después del juego , y puede enviar alertas con sugerencias de ejercicios de respiración cuando los niveles son excesivamente elevados.

detecta los picos de tensión antes, , y puede enviar alertas con sugerencias de ejercicios de respiración cuando los niveles son excesivamente elevados. El análisis de fases del sueño permite evaluar a la mañana siguiente si el resultado o la adrenalina del partido afectaron la calidad del descanso.

La próxima frontera: de los datos al consejo proactivo

Samsung anunció una actualización de Samsung Health que busca transformar los próximos modelos de Galaxy Watch en compañeros de salud impulsados por IA. La idea es que el reloj no solo registre los datos biométricos, sino que los traduzca en recomendaciones concretas y personalizadas para el bienestar a largo plazo. Para los hinchas más apasionados, eso podría significar alertas preventivas antes de los partidos más exigentes emocionalmente.