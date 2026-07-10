Así es la casa de Julián Álvarez y su novia Emilia Ferrero en Madrid: las fotos en España

La residencia de Julián Álvarez y Emilia Ferrero se distingue por su arquitectura moderna y un recibidor de doble altura que aporta amplitud desde el ingreso.

La vivienda de Julian Álvarez y Emilia Ferrero en Madrid despertó un gran interés luego de que se conocieran imágenes de su interior. El hogar del delantero argentino combina arquitectura contemporánea, espacios abiertos y una decoración minimalista, con ambientes diseñados para ofrecer comodidad y una marcada sensación de amplitud.

La casa de Julián Álvarez en Madrid apuesta por el diseño y la funcionalidad

Desde que se instaló en la capital española, Julian Álvarez comparte junto a Emilia Ferrero una residencia donde cada ambiente fue pensado para combinar estética y practicidad. Las imágenes difundidas a través de un video permitieron descubrir una propiedad moderna, con una distribución abierta y detalles que reflejan un estilo de vida ordenado y relajado.

El ingreso es uno de los primeros sectores que capta la atención. Un recibidor de doble altura aporta una fuerte sensación de amplitud desde el primer momento y conecta visualmente con los distintos espacios de la vivienda. La abundante luz natural realza el diseño arquitectónico, mientras que un bonsái se convierte en uno de los elementos decorativos más destacados, aportando un toque natural y elegante.

La circulación fluida entre los ambientes es una de las características que mejor define a la propiedad, donde cada rincón parece pensado para aprovechar al máximo la luminosidad y el confort.

on ambientes abiertos, una decoración minimalista y espacios pensados para el descanso y el entretenimiento, la residencia del delantero argentino destaca por su amplitud, luminosidad y confort.

La cocina y el living reflejan el estilo minimalista de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Uno de los espacios más llamativos de la residencia es la cocina. El ambiente presenta una gran isla central que funciona como eje del diseño y facilita tanto las tareas cotidianas como los momentos de encuentro.

Las superficies despejadas, los electrodomésticos completamente integrados y los muebles sin tiradores contribuyen a mantener una imagen limpia y moderna. Además, los sectores de guardado ocultos permiten conservar el orden visual, reforzando el estilo minimalista que predomina en toda la casa.

La cocina con isla central y el living mantienen una estética minimalista, con colores neutros, mobiliario de líneas simples y abundante luz natural.

El living continúa esa misma propuesta estética. Un amplio sillón en tonos neutros, mesas bajas y una iluminación cuidadosamente distribuida crean un ambiente cálido y sofisticado. Un gran cuadro abstracto aporta textura y rompe la uniformidad cromática, mientras que la televisión queda integrada de forma discreta para no alterar la armonía del espacio.

La combinación de materiales, colores claros y líneas simples convierte a ambos ambientes en el corazón de la vivienda, donde el diseño ocupa un lugar tan importante como la comodidad.

El sector de juegos, uno de los rincones más originales de la vivienda

Más allá de los espacios tradicionales, la casa de Julian Álvarez incorpora un ambiente pensado para el entretenimiento. Integrado al área social, este sector reúne diferentes propuestas para disfrutar de reuniones con familiares y amigos.

La sala cuenta con una mesa de pool, un tablero electrónico de dardos y una barra con banquetas que aporta un aire distendido. Entre los detalles más curiosos aparece una pochoclera, un elemento poco habitual que suma personalidad y refleja el carácter relajado del ambiente.

Este espacio logra combinar diversión y diseño sin perder la coherencia estética que caracteriza al resto de la residencia.

Un jardín que amplía la conexión entre el interior y el exterior

El jardín y los grandes ventanales corredizos conectan el interior con el exterior, reforzando la sensación de amplitud y el estilo contemporáneo de la casa.

El exterior también forma parte del concepto arquitectónico de la vivienda. El jardín ofrece una amplia superficie de césped rodeada por muros cubiertos de enredaderas que brindan privacidad sin generar una sensación de encierro.

Los grandes ventanales corredizos permiten integrar el jardín con los ambientes interiores, potenciando la entrada de luz natural y reforzando la continuidad visual entre ambos espacios.

La casa de Julian Álvarez y Emilia Ferrero refleja un estilo contemporáneo donde predominan la funcionalidad, el orden y el diseño. La combinación de espacios abiertos, decoración minimalista y sectores destinados al descanso y al entretenimiento convierten a la residencia en un hogar pensado para disfrutar tanto de la vida cotidiana como de los momentos compartidos.