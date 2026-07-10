El entretenimiento interactivo gana espacio en América Latina con streaming en vivo, gaming, eSports y audiencias que buscan participar en tiempo real.

El streaming en Argentina atravesó en 2025 uno de sus años de mayor crecimiento desde la llegada de las primeras plataformas digitales. El 46% de los argentinos está suscripto a al menos una plataforma de video por demanda, y cada usuario paga en promedio dos servicios distintos. El 60% de la población utiliza plataformas de streaming, gratuitas o pagas, dedicando casi seis horas semanales al consumo de video online. Son números que hablan de un mercado maduro, consolidado. Y sin embargo, lo más interesante del ecosistema digital argentino y latinoamericano no está en esas cifras sino en lo que está creciendo por fuera de ellas.

El streaming creció, pero la interacción creció más

El consumo de streaming en Argentina no es uniforme. Las transmisiones que más audiencia concentran no son series ni películas sino eventos en vivo donde el público puede comentar, reaccionar y participar en tiempo real. LUZU TV alcanzó en septiembre de 2025 un promedio de 55.000 espectadores simultáneos con un pico de más de 216.000 visualizaciones en vivo, un crecimiento del 35% respecto a febrero del mismo año. Los partidos de fútbol en streaming generaron números incluso mayores: la transmisión de Boca Juniors vs. Alianza Lima en la CONMEBOL Libertadores llegó a un pico de 562.000 usuarios simultáneos en Telefe digital.

Lo que estos datos muestran no es solo que los argentinos consumen más contenido online. Es que el contenido que más los moviliza es el que les permite hacer algo más que mirar. Comentar, participar en encuestas, seguir cuotas en tiempo real, interactuar con streamers. La pasividad perdió atractivo. La audiencia quiere ser parte de lo que está consumiendo.

Gaming: el laboratorio del entretenimiento interactivo

Los videojuegos fueron los primeros en entender y capitalizar esa demanda. La industria del gaming generó 1.780 millones de dólares en Argentina en 2025, con una proyección de alcanzar los 2.510 millones hacia 2030. El 76% de los argentinos son jugadores activos, un porcentaje que se repite en varios países de la región y que coloca a América Latina entre los mercados gaming más relevantes del mundo.

Lo que distingue al gaming de otras formas de entretenimiento digital es estructural. Cada partida requiere decisiones, cada sesión tiene un resultado que depende del jugador. Esa dinámica generó comunidades enormes alrededor de títulos como Fortnite, League of Legends y Counter-Strike, con audiencias que siguen torneos locales e internacionales con el mismo nivel de compromiso con el que otros siguen el fútbol. El ecosistema local ya tiene respaldo institucional: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó BA IN GAME con el objetivo de consolidar a la capital como referente latinoamericano en desarrollo de videojuegos y eSports, lo que habla de un sector que ya no es nicho sino parte de la agenda económica y cultural del país.

Un ecosistema más amplio

El entretenimiento interactivo en la región no se agota en el gaming. Las apuestas deportivas online crecieron con fuerza de la mano de la expansión digital y de marcos regulatorios que fueron adaptándose en distintos países de América Latina. En ese marco operan plataformas como Betsafe, activa en mercados como el peruano, donde el entretenimiento interactivo en tiempo real encontró una audiencia que busca exactamente eso: participar, no solo consumir. El modelo se repite en varios países de la región con variaciones locales, pero con una lógica común: el usuario moderno quiere tener incidencia sobre su experiencia de entretenimiento.

La convergencia entre estos formatos es cada vez más evidente en Argentina. Los streamers de LUZU y OLGA incorporaron gaming y apuestas deportivas como parte de su contenido habitual. El entretenimiento en vivo y el entretenimiento interactivo dejaron de ser categorías separadas para volverse parte de un mismo ecosistema que retiene al usuario a través de la participación.

Por qué esto importa más allá del ocio

El crecimiento del entretenimiento interactivo tiene consecuencias que van más allá del tiempo libre. En América Latina, los usuarios móviles destinan más de 150 horas mensuales a aplicaciones digitales, con el gaming consolidado como uno de los canales masivos de mayor engagement de la región. Una porción creciente de ese tiempo se destina a formatos que combinan entretenimiento con participación activa, generando datos, comportamientos y economías que las marcas, los medios y los reguladores están empezando a entender.

La industria del entretenimiento latinoamericana está en un momento de redefinición. Las plataformas que más crecieron en los últimos años no son necesariamente las que ofrecen más contenido sino las que encontraron formas de devolver algo al usuario a cambio de su tiempo. Esa lógica, que el gaming entendió antes que nadie, se está extendiendo a otras categorías y está cambiando las reglas de cómo se compite por la atención digital en la región.

Lo que viene

El streaming no va a desaparecer. Pero su rol dentro del ecosistema de entretenimiento digital está cambiando. De ser el centro del consumo cultural online está pasando a ser una categoría más dentro de un mapa mucho más diverso, donde el entretenimiento interactivo ocupa un espacio cada vez más grande. Para la audiencia latinoamericana, que llegó al mundo digital con el celular como primera pantalla y la interacción como expectativa básica, ese desplazamiento no es una sorpresa. Es una consecuencia lógica de cómo se relacionaron con la tecnología desde el principio.