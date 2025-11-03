Buenos Aires avanza en el desarrollo de la industria del gaming con BA IN GAME

Con el objetivo de consolidar a Buenos Aires como la capital latinoamericana de la industria del gaming, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanza BA IN GAME, un programa integral que promoverá el desarrollo de videojuegos, la formación de talento y el crecimiento de las tecnologías emergentes. El evento de presentación se llevará a cabo el martes 4 de noviembre a las 16 horas en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas.

BA IN GAME será un punto de encuentro clave para el ecosistema gamer porteño, integrando a actores estratégicos de la industria, la academia y el sector competitivo. Este nuevo espacio ofrecerá oportunidades de formación, incubación, aceleración e innovación, orientado a emprendedores y empresas del sector. El programa también tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional con Madrid, tomando como modelo el éxito de Madrid In Game, y fomentar el intercambio técnico y cultural entre ambos ecosistemas.

El evento de lanzamiento, que incluirá competencias LAN Party, exhibiciones tecnológicas y actividades interactivas, pondrá en valor el talento joven, la creatividad y la comunidad gamer. Además, será transmitido en vivo para permitir que la experiencia llegue a todo el país y la región.

El encuentro reunirá a representantes de empresas del sector, universidades, asociaciones, clubes de esports y desarrolladores independientes, que integran un ecosistema en pleno crecimiento y con gran potencial de innovación. Será un punto de encuentro para visibilizar el valor del gaming y destacar el rol de Buenos Aires como referente en creatividad, tecnología y talento digital.

El sector gaming continúa mostrando un crecimiento acelerado y se posiciona como uno de los pilares de la economía del futuro. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Hernán Lombardi, impulsa programas clave como BA Desarrolla Videojuegos y BA Producciones Videojuegos, que buscan incentivar la producción local, la exportación de videojuegos y la generación de empleo especializado. Con BA IN GAME, la ciudad refuerza su apuesta por la innovación tecnológica, el talento digital y el futuro de las industrias creativas.