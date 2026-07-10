Llega "Ta bueno che" con Pache y Plumis al teatro: entradas y precios para el Teatro Coliseo 2026

Pache y Plumis en el Teatro Coliseo el 8 de noviembre.

El universo del streaming y las redes sociales vuelve a demostrar su capacidad para romper la pantalla y materializarse en el plano real. En esta oportunidad, tras conquistar a millones de usuarios en las plataformas digitales y consolidarse como uno de los proyectos de mayor crecimiento del año, los reconocidos creadores de contenido Pache y Plumis dan un paso histórico en la evolución de su comunidad al anunciar formalmente el desembarco de "Ta Bueno Che" en el circuito teatral porteño de la Avenida Corrientes.

Entradas para "Ta bueno Che!"

El esperado debut presencial de Pache y Plumis tendrá lugar el próximo 8 de noviembre a las 16:00 horas en el Teatro Coliseo. Lejos de intentar replicar la estructura tradicional de una transmisión en vivo para internet, la propuesta de este espectáculo ha sido diseñada exclusivamente para el formato teatral, transformando la experiencia virtual en un encuentro presencial interactivo. La improvisación constante, el humor absurdo, la complicidad con el público asistente, la participación de invitados especiales y una serie de sorpresas inéditas conformarán el ADN de una puesta en escena que promete mantener la esencia espontánea que caracteriza al proyecto.

Las localidades para ser parte de esta novedad cultural ya están disponibles a través del portal web Ticketek. Con el objetivo de facilitar el acceso a la comunidad de seguidores, se ha dispuesto una promoción bancaria especial: los clientes que abonen sus pases utilizando las tarjetas de crédito y débito de Santander podrán financiar directamente sus compras en hasta 6 cuotas sin interés, representando una muy gran oportunidad para el público de todas las edades. Las entradas van desde los 33.900 pesos, según ubicaciones.

El crecimiento de Pache y Plumis en las redes sociales

La llegada al Teatro Coliseo de los perros títeres más famosos de las redes, se debe a una consecuencia lógica de crecimiento en el ecosistema digital. En tan solo cuatro meses de vida, "Ta Bueno Che" logró superar la barrera del millón de seguidores, acumulando millones de reproducciones en sus videos y transmisiones mediante una fórmula basada en la frescura y la respuesta en tiempo real. Este crecimiento exponencial transformó al programa en un verdadero fenómeno viral y cultural de la actualidad, congregando a una gran audiencia completamente fiel que ahora celebrará con entusiasmo esta nueva y expansiva etapa artística frente a sus ídolos.