Chau aplicaciones pesadas: el método oculto para armar los GIFs más virales desde tu celular

Fuente: WIRED.

Las apps para crear GIFs suelen pesar más de lo que valen. Giphy Cam, la herramienta dedicada de la plataforma para iOS y Android, ocupa 178 MB en el dispositivo. Para alguien con poco almacenamiento disponible, eso es un lujo innecesario cuando existe una alternativa más liviana y accesible: el GIF Maker de giphy.com, que funciona desde cualquier navegador sin necesitar una sola descarga.

Qué se puede hacer con el GIF Maker

La herramienta permite crear GIFs de dos formas: a partir de una imagen subida desde el dispositivo, o a partir de un video de hasta 20 segundos que se convierte automáticamente en un bucle animado. También acepta enlaces de YouTube o Vimeo como fuente, lo que abre las posibilidades para quienes quieren tomar un fragmento de un video público.

El paso a paso para crear tu primer GIF

Entrar a giphy.com y tocar el botón "Crear" en la parte superior de la pantalla. Elegir la fuente: foto, video desde el celular, enlace de YouTube o Vimeo, o cámara en tiempo real. Si es video, ajustar la duración y el punto de inicio con las barras Duration y Start Time. Tocar "Continuar a decorar" para acceder a las herramientas de edición. Agregar texto, stickers, filtros o dibujos libres sobre la imagen o el video. Agregar etiquetas para que otros puedan encontrar el GIF en la plataforma. Presionar "Subir a Giphy" y esperar el procesamiento.

Una vez listo, la plataforma genera un enlace directo para compartir en WhatsApp, redes sociales o cualquier sitio web.

Los trucos que hacen la diferencia

Los GIFs no tienen sonido, así que agregar un texto breve que contextualice la escena mejora mucho el impacto del contenido. También conviene trabajar con videos cortos: los archivos muy largos tardan más en procesarse y pueden bloquearse en el proceso de creación. Los stickers con fondo transparente son otro recurso clave: se pueden posicionar libremente sobre la imagen para agregar humor o énfasis sin tapar el contenido principal.

El GIF resultante se suma automáticamente a la base de datos de Giphy, que funciona como un motor de búsqueda de contenido animado. Eso significa que, si las etiquetas están bien elegidas, el GIF puede aparecer en búsquedas de otros usuarios dentro de la plataforma o en el teclado de GIFs de WhatsApp y Telegram.