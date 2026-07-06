Cómo es la nueva plataforma de Elon Musk para hacer streaming sin salir de X

La novedad forma parte de la estrategia de la red social para fortalecer su ecosistema de creadores.

X presentó Live Studio, una nueva herramienta orientada a los creadores de contenido que busca potenciar las transmisiones en vivo dentro de la plataforma. La compañía apuesta por ofrecer un entorno más profesional para realizar directos, con funciones avanzadas de gestión y la promesa de incentivos económicos para quienes generen contenido en vivo.

La novedad forma parte de la estrategia de la red social para fortalecer su ecosistema de creadores y competir con servicios que ya dominan el segmento del streaming. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para su lanzamiento general, X ya mostró cómo funcionará la herramienta y adelantó algunos de sus principales beneficios.

Qué es X Live Studio y para qué sirve

Live Studio estará integrado dentro de Creator Studio y funcionará como un centro de control para las transmisiones en vivo. Desde allí será posible programar emisiones, iniciar directos, compartirlos dentro de la plataforma y administrar la interacción con la audiencia mediante herramientas de moderación y seguimiento. La propuesta apunta especialmente a streamers y creadores que realizan emisiones frecuentes y necesitan un mayor nivel de control sobre sus contenidos.

Otro de los puntos destacados es el sistema de estadísticas en tiempo real, pensado para que los creadores puedan monitorear el rendimiento de cada transmisión mientras está en curso. Esto permitirá conocer el comportamiento de la audiencia y tomar decisiones durante el directo para mejorar el alcance y la interacción.

Cómo busca X atraer a más creadores de contenido

Además del apartado técnico, X confirmó que implementará recompensas económicas para incentivar el uso de la plataforma. Según adelantó la compañía, destinará un fondo de un millón de dólares para el próximo ciclo de pagos destinado a quienes realicen transmisiones en vivo, aunque por el momento no se dieron a conocer los criterios específicos para acceder a ese programa.

Live Studio estará integrado dentro de Creator Studio.

Por ahora, la empresa tampoco informó cuándo Live Studio estará disponible para todos los usuarios. Sin embargo, el anuncio deja en claro que el video en vivo seguirá siendo una de las prioridades de X en su intento por atraer más creadores de contenido y aumentar el tiempo de permanencia dentro de la plataforma.