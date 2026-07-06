Kicillof e intendentes firmaron el leasing con el Banco Provincia para reforzar la seguridad

El gobernador Axel Kicillof recibió este lunes por la tarde a más de 10 intendentes del conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires quienes firmaron contratos de leasing con el banco para reforzar, en su gran mayoría, la seguridad de los distritos. “En medio de una asfixia del Gobierno Nacional, esto nos sirve mucho para nuestro distrito”, contó a El Destape uno de los intendentes que mayor monto se llevó para su ciudad.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Las herramientas como Provincia Leasing son aún más relevantes en contextos tan difíciles como el que estamos atravesando: con este instrumento, los municipios acceden a bienes de capital para ejecutar obra pública, nueva tecnología en materia seguridad y equipamiento para fortalecer la salud y los servicios”.

Otro jefe comunal del peronismo también destacó la política implementada y pidió poner “paños fríos” a la interna que atraviesa su espacio. “Entre tanta crítica al Gobernador, esto nos sirve mucho a nosotros: no podríamos hacerlo de otra manera”.

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En esta ocasión firmaron los intendentes de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Colón, Waldemar Giordano; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Ezeiza, Gastón Granados; de Lezama, Myriam Mongay; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Quilmes, Eva Mieri (interina); de Rivadavia, Juan Martínez; de Tres Arroyos, Pablo Garate; de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen; y de Zárate, Marcelo Matzkin.

El Gobernador dijo que “cuando las inversiones que se necesitan son de gran magnitud, los distritos no pueden afrontarlas únicamente con recursos propios: por eso, sostener esta política pública es potenciar la capacidad de respuesta local para mejorar la calidad de vida en cada uno de los barrios”.

Los convenios con municipios para la compra de bienes de capital fueron por más de $14.179 millones. Además, a través de Provincia Microcréditos se otorgó financiamiento a emprendedores y emprendedoras de los partidos de Avellaneda, Bragado y Salliqueló.

“Mientras el sector privado está en proceso de achicamiento, el Banco Provincia sigue expandiéndose con un único objetivo: atender las necesidades de nuestro pueblo”, cerró Kicillof. Por su parte, Juan Cuattromo - presidente de la entidad bancaria - remarcó que “a pesar de las dificultades del contexto nacional, nuestro banco sigue trabajando con todos los distritos sin importar el color político de quien gobierne”. “En la Provincia tenemos una prioridad: acompañar a cada uno de los sectores y de los trabajadores que necesiten nuestras herramientas para desarrollarse”, señaló.

A partir de la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los distritos acceden a financiación para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.