Video: el agónico gol de la Selección de España para eliminar a Portugal en el Mundial 2026

La Selección de España convirtió un gol agónico frente a Portugal en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026 y, con este resultado, se mete entre los mejores ocho equipos del certamen. El tanto de la victoria lo convirtió Mikel Merino, quien en el minuto 90 de partido recibió una gran habilitación de Ferrán Torres dentro del área y venció con un remate al primer palo al arquero Diogo Costa.
Ahora, 'La Roja' alcanzó los cuartos de final y enfrentará en esta instancia al ganador del duelo entre Bélgica y Estados Unidos, que se cruzarán este lunes a partir de las 21 horas (en Argentina) en el Lumen Field de Seattle. Así, mejoró su participación respecto de la edición de Qatar 2022: en aquella ocasión, igualó sin goles frente a Marruecos en octavos y quedó eliminada tras una catastrófica tanda de penales que perdió 3 a 0.
Cómo llegó España a los octavos de final del Mundial 2026
España llega al compromiso tras vencer con claridad por 3-0 a Austria en los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó el desarrollo desde el inicio y resolvió el encuentro gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro. Más allá del resultado, volvió a mostrar la solidez que lo convirtió en uno de los seleccionados más convincentes del campeonato, con una presión alta, posesión de balón y una defensa que ofreció muy pocas concesiones. Además, el arquero Unai Simón atraviesa un momento excepcional y, tras el encuentro ante Austria, estableció un nuevo récord de minutos sin recibir goles, al llegar a cuatro encuentros con la valla invicta.
Así continúan los octavos de final del Mundial 2026
Sábado 4 de julio
- Partido 90 - Canadá 0-3 Marruecos.
- Partido 89 - Paraguay 0-1 Francia.
Domingo 5 de julio
- Partido 91 - Brasil 1-2 Noruega.
- Partido 92 - México 2-3 Inglaterra.
Lunes 6 de julio
- Partido 93 - Portugal 0-1 España.
- Partido 94 - Estados Unidos vs. Bélgica. Horario: 21 | Sede: Seattle.
Martes 7 de julio
- Partido 95 - Argentina vs. Egipto. Horario: 13 | Sede: Atlanta.
- Partido 96 - Suiza vs. Colombia. Horario: 17 | Sede: Vancouver.
Cuándo se juega el Mundial 2026 de cuartos de final en adelante
Jueves 9 de julio
- Partido 97 - Francia vs. Marruecos. Horario: 17:00 | Sede: Boston
Viernes 10 de julio
- Partido 98 - España vs. Ganador Partido 94. Horario: 16:00 | Sede: Los Ángeles
Sábado 11 de julio
- Partido 99 - Noruega vs. Inglaterra. Horario: 18:00 | Sede: Miami
- Partido 100 - Ganador Partido 95 vs. Ganador Partido 96. Horario: 22:00 | Sede: Kansas City
Semifinales
Martes 14 de julio
- Partido 101 - Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98. Horario: 16:00 | Sede: Dallas
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 - Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100. Horario: 16:00 | Sede: Atlanta
Tercer puesto
Sábado 18 de julio
- Partido 103 - Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102. Horario: 18:00 | Sede: Miami
Final
Domingo 19 de julio
- Partido 104 - Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102. Horario: 16:00 | Sede: Estadio Nueva York Nueva Jersey.