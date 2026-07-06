España clasifica a cuartos de final del Mundial tras ganar 1-0 a Portugal con gol de suplente Merino

El español Mikel Merino celebra mientras el portugués Cristiano Ronaldo se muestra abatido tras el partido

​La selección de España clasificó el lunes a los cuartos de final del Mundial tras vencer ‌1-0 a Portugal ‌con gol del suplente Mikel Merino en tiempo de reposición.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente enfrentará el viernes, en los cuartos de final, al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica que se jugará más tarde.

En la primera parte ​del partido disputado ⁠en el estadio Dallas, España tuvo la opción más ‌clara de gol a los ocho minutos ⁠cuando Mikel Oyarzabal mandó desviado ⁠su remate a pesar de quedar de frente a la portería tras recibir un pase de Dani Olmo.

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Portugal ⁠respondió en el minuto 12 con un ​potente disparo de Cristiano Ronaldo que ‌rechazó el portero Unai Simon.

Cuatro ‌minutos después, el portero Diogo Costa evitó el ⁠gol de España al atajar los disparos de Lamine Yamal y Alex Baena.

Portugal volvió a poner en peligro la portería española con un disparo ​de Nuno Mendes ‌que pegó en el travesaño tras un desvío de Pedro Porro.

En la segunda parte, ninguna de las dos selecciones generó opciones importantes de gol, por lo que el partido se ⁠tornó de lucha en la media cancha.

Portugal tuvo que prescindir de los servicios del defensor Nuno Mendes, quien salió a los 56 minutos tras sufrir una lesión muscular al detener una jugada de Lamine Yamal. Nelson Semedo ingresó en su lugar.

Fue hasta los 76 minutos ‌cuando Portugal se aproximó con un potente disparo de Bruno Fernandes que pegó por la parte lateral de la portería.

Cuando parecía que el partido se iría a la prórroga, España selló su triunfo a los 91 minutos. Merino, quien ‌tenía pocos minutos en el campo, definió de zurda metiendo el balón pegado al poste derecho ante la ‌salida de Costa ⁠tras recibir un pase de Ferran Torres.

Portugal estuvo cerca de empatar a los 96 ​minutos con un remate de cabeza de Bernardo Silva que salió muy cerca del travesaño.

Con información de Reuters