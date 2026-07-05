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Memes: Brasil quedó eliminado y, una vez más, las redes se acordaron de la maldición del gato

Tras el pitazo final, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios que reflejaron la sorpresa y la indignación de los fanáticos brasileños. Muchos usuarios destacaron la eficacia de Haaland y cuestionaron el desempeño de la 'Canarinha', que no pudo desplegar su habitual juego ofensivo.

05 de julio, 2026 | 20.06

En un partido que quedará en la historia del Mundial 2026, Noruega logró una victoria inesperada 2-1 frente a Brasil en los octavos de final, eliminando al gigante sudamericano de la competencia. Los goles del delantero Erling Haaland fueron determinantes para que el conjunto nórdico avance a la siguiente fase. A partir de eso, las redes sociales estallaron con memes contra Brasil

Tras el pitazo final, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios que reflejaron la sorpresa y la indignación de los fanáticos brasileños. Muchos usuarios destacaron la eficacia de Haaland y cuestionaron el desempeño de la 'Canarinha', que no pudo desplegar su habitual juego ofensivo.

Este resultado representa un golpe fuerte para Brasil, que llegaba a la cita mundialista como uno de los grandes favoritos. Por su parte, Noruega celebra un triunfo histórico que le permite soñar con avanzar aún más en el torneo.

 

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