Memes: Brasil quedó eliminado y, una vez más, las redes se acordaron de la maldición del gato

En un partido que quedará en la historia del Mundial 2026, Noruega logró una victoria inesperada 2-1 frente a Brasil en los octavos de final, eliminando al gigante sudamericano de la competencia. Los goles del delantero Erling Haaland fueron determinantes para que el conjunto nórdico avance a la siguiente fase. A partir de eso, las redes sociales estallaron con memes contra Brasil

Tras el pitazo final, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios que reflejaron la sorpresa y la indignación de los fanáticos brasileños. Muchos usuarios destacaron la eficacia de Haaland y cuestionaron el desempeño de la 'Canarinha', que no pudo desplegar su habitual juego ofensivo.

Este resultado representa un golpe fuerte para Brasil, que llegaba a la cita mundialista como uno de los grandes favoritos. Por su parte, Noruega celebra un triunfo histórico que le permite soñar con avanzar aún más en el torneo.