Francia logró perforar la defensa de Paraguay y le ganó con sufrimiento

Francia ya está entre los ocho mejores del mundo. En un encuentro de alta tensión estratégica disputado en el Lincoln Financial Field, la selección dirigida por Didier Deschamps logró quebrar la resistencia de un combativo Paraguay al vencerlo por 1-0, sellando su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, sumamente disputado en lo táctico, se resolvió por los detalles y la jerarquía individual en la segunda mitad.

Desde el pitazo inicial del árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev, el guion del partido quedó claramente establecido sobre el césped. Francia asumió el protagonismo absoluto a través de la posesión del balón, intentando desgastar a una Albirroja que se plantó en territorio estadounidense con un esquema defensivo sumamente cerrado, apostando de lleno a un contragolpe letal que nunca terminó de prosperar.

A pesar del dominio territorial, a Les Bleus les costó profundizar y generar peligro real durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Las ocasiones claras llegaron a cuentagotas y la falta de puntería estancó el marcador. Primero fue Michael Olise quien filtró un pelotazo largo magistral para Kylian Mbappé, pero la estrella gala no logró controlar con comodidad y la pelota se perdió por la línea de fondo. Minutos más tarde, Ousmane Dembélé envió un centro preciso que el propio Mbappé pifió de cabeza en el área chica, a lo que se sumó un remate desviado de Adrien Rabiot por encima del travesaño.

En el complemento, la tónica no cambió demasiado en los primeros pasajes. Rabiot volvió a avisar con un disparo calcado al de la primera mitad que se fue alto del arco custodiado por Orlando Gill. Sin embargo, cuando el nerviosismo empezaba a asomar en el banco francés, llegó la jugada que rompió el candado paraguayo a los 21 minutos del segundo tiempo.

El ingresado Désiré Doué frotó la lámpara y encaró en velocidad en el corazón del área rodeado por cuatro camisetas albirrojas. El mediocampista paraguayo Diego Gómez salió al cruce de manera imprudente y terminó derribando al atacante francés. Aunque la jugada continuó en primera instancia, el llamado del VAR fue inevitable. Tantashev revisó la pantalla al costado del campo y convalidó la pena máxima para el conjunto europeo. Con la jerarquía que lo caracteriza, Kylian Mbappé se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos y, con un remate certero, firmó el 1-0 definitivo.

A pesar de los intentos desesperados de Paraguay en el cierre del cotejo, Francia supo abroquelarse, manejar los tiempos y asegurar el resultado hasta el pitazo final. Con este trabajado triunfo, el combinado galo avanza a los cuartos de final, donde protagonizará un choque de alto calibre ante Marruecos. El conjunto africano viene de exhibir un fútbol de alto vuelo tras golear por 3-0 a los coanfitriones de Canadá, gracias a un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi, anticipando un duelo electrizante por un lugar en las semifinales de la máxima cita del fútbol global.