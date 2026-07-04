"Vasco" Aguirre dice que México está listo para el partido contra Inglaterra por octavos del Mundial

El entrenador de México, Javier Aguirre, durante la conferencia de prensa

El entrenador Javier Aguirre afirmó que la mayor fortaleza de México de cara ‌al partido del domingo ‌contra Inglaterra en el Mundial no es el impulso, la ventaja de jugar en casa ni el talento individual, sino un vestuario solidario basado en la humildad y en una voluntad compartida de competir.

Aguirre, que prepara a México para una de sus mayores pruebas del ​torneo contra el ⁠equipo de Thomas Tuchel, señaló que la trayectoria de ‌su equipo se ha visto marcada por ⁠jugadores dispuestos a anteponer el colectivo.

"Tuvimos ⁠una buena preparación, tiempo suficiente para elegir jugadores que no priorizaran su talento individual, que dejaran de lado sus ⁠egos, que fueran humildes. En ese sentido, creo ​que acertamos en el plano humano. ‌Hemos encontrado con todos una ‌gran voluntad de trascender", dijo Aguirre a periodistas el sábado.

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El ⁠seleccionador mexicano señaló que esa mentalidad sería crucial frente a una selección inglesa liderada por el delantero Harry Kane, a quien describió como potente y técnicamente competente.

"Los ​ingleses, por ‌características históricas, son gente muy veloz. Es verdad que tienen jugadores importantísimos. Una selección muy poderosa en lo físico pero que juegan muy bien al fútbol", señaló.

"Kane es un figura Mundial, ⁠un muchacho que a pesar de su envergadura tiene mucha calidad en sus pies, lo tiene todo, es muy sacrificado. Intentaremos neutralizarlo. Intentar que no esté cómodo, que tenga siempre alguien encima para que no pueda armar juego", agregó.

En el otro extremo del campo, México se apoyará en la ‌experiencia del delantero Raúl Jiménez, que lleva años en la Premier League con el Wolverhampton Wanderers y el Fulham y conoce a muchos de los jugadores que esperarán a México el domingo.

Aguirre, sin embargo, se centró menos en la ‌experiencia de Jiménez que en lo que aporta al grupo como persona.

"Es de una enorme humildad, a pesar de que ‌tiene esos años ⁠en la mejor liga del mundo sigue siendo el mismo. Se porta como uno ​más, no tiene ningún gesto de figura, ni divo. Así están todos. Todos muy al servicio de la familia", agregó.

Con información de Reuters