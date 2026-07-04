Bélgica va cautelosa ante Estados Unidos tras remontada ante Senegal en Mundial: De Cuyper

Maxim De Cuyper, de Bélgica, durante una rueda de prensa

Tras su heroica remontada en el último minuto contra Senegal, Bélgica ha vuelto a ‌la realidad, pero ‌se muestra cautelosa ante el próximo encuentro contra Estados Unidos, dijo el viernes el defensa Maxim De Cuyper.

Bélgica perdía 2-0 ante Senegal el miércoles a menos de cinco minutos del final, pero protagonizó una remontada extraordinaria para ganar 3-2 ​en la prórroga ⁠y clasificarse a los octavos de final, donde ‌se enfrentará el lunes a los ⁠coanfitriones.

"Todas las emociones tras el ⁠partido contra Senegal ya se han calmado. Por supuesto, al principio me impactó mucho porque era la ⁠primera vez que vivía algo así", dijo ​De Cuyper en rueda de ‌prensa.

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"Teníamos un plan de juego ‌que intentamos ejecutar lo mejor posible. En algunos ⁠momentos, una potente selección de Senegal logró abrirse paso, lo cual no es inusual", apuntó.

El próximo partido promete ser igual de agotador, añadió ​De ‌Cuyper. "Estados Unidos ha ido creciendo a lo largo de este Mundial, tiene mucha calidad. Tenemos que demostrar coraje sobre el terreno de juego", señaló.

"Hubo aspectos positivos y negativos ⁠en nuestro partido contra Senegal, tenemos que analizar qué hicimos mal. Siempre es mejor ir ganando 2-0 a falta de cinco minutos, pero demostramos mucho carácter", apuntó.

Tras haberse abierto paso a duras penas, Bélgica se mostró más decidida, agregó el jugador de 25 ‌años.

"Ya nos hemos salvado por poco varias veces en este Mundial, por eso seguimos teniendo muchas ganas de más. Si conseguimos pasar al menos una ronda más, la satisfacción será mucho mayor", señaló.

"El ‌hecho de que las cosas hayan sido difíciles en ocasiones en este Mundial también se debe a la ‌naturaleza de ⁠los partidos. A veces te ves obligado a jugar más al contraataque, pero ​creemos en nuestras cualidades, no hay motivo para que pensemos lo contrario", apuntó.

(Escrito por Mark Gleeson desde Atlanta. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)