Festival por el 9 de Julio en Buenos Aires: habrá locro, empanadas, música y entrada gratis.

Con motivo del Día de la Independencia, se realizará una nueva edición de Cocina Abierta. Con entrada gratuita, el evento reunirá gastronomía regional, música en vivo y danzas tradicionales. De esta manera, durante la jornada, quienes se acerquen van a poder recorrer una feria con comidas típicas argentinas, conocer productos de diferentes provincias y participar de actividades vinculadas a la cultura gastronómica de nuestro país.

El evento tendrá lugar de 12 a 19 hs el 9 de julio en Palacio Libertad y no requerirá inscripción previa. Además de los puestos gastronómicos, habrá demostraciones de cocina, espectáculos artísticos y un espacio especialmente dedicado a difundir las tradiciones culinarias argentinas.

El Día de la Independencia se puede celebrar en Palacio Libertad.

Cómo será Cocina Abierta por el Día de la Independencia

A lo largo de la jornada, el público podrá recorrer una feria gastronómica donde se ofrecerán platos tradicionales como locro, empanadas y otras especialidades regionales, además de productos típicos elaborados por emprendedores y productores de distintos puntos del país.

La programación también incluirá presentaciones de música en vivo y danzas folklóricas, que acompañarán la celebración del 9 de Julio con repertorios representativos de diferentes regiones argentinas.

Además, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) instalará un aula móvil donde se desarrollarán demostraciones culinarias abiertas al público. Allí se compartirán recetas, técnicas de elaboración y conocimientos sobre algunos de los platos más emblemáticos de la cocina nacional. Todas las actividades serán gratuitas y podrán disfrutarse sin necesidad de reservar entradas.

En lo que respecta a Cocina Abierta, es un evento que forma parte del Programa GustAr. Es desarrollado en conjunto por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La propuesta busca poner en valor la producción agroalimentaria, el turismo y la gastronomía de las distintas regiones del país, promoviendo el encuentro entre productores y el público a través de ferias, degustaciones y actividades culturales.

De esta manera, quienes se acerquen van a poder disfrutar de un festejo por el 9 de julio con comida rica, música popular y baile de fondo. Lo mejor de todo es que es en un punto de la Ciudad super accesible y no requiere pagar por una entrada ni realizar una reserva.