Con dress code especial y celulares prohibidos, así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York.

Taylor Swift y Travis Kelce finalmente dieron el "sí" en una de las bodas más esperadas del año. La pareja se casó este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, en una ceremonia rodeada de un estricto operativo de seguridad, cientos de invitados famosos y reglas poco habituales para preservar la intimidad del evento.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el código de vestimenta. Los novios pidieron a todos los asistentes asistir con un estricto dress code black tie, es decir, esmoquin para los hombres y vestidos largos de gala para las mujeres. La celebración reunió a cerca de mil invitados entre familiares, amigos y celebridades del mundo de la música, el cine y el deporte.

Pero la norma más comentada fue otra, nadie pudo ingresar con su teléfono celular. Al llegar al lugar, los invitados debieron entregar sus dispositivos en un control especialmente preparado para evitar filtraciones de imágenes o videos de la ceremonia. La medida buscó garantizar la privacidad de los novios y permitir que todos disfrutaran del momento sin pantallas de por medio.

La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, una de las grandes sorpresas de la noche. En lugar de elegir damas de honor y padrinos tradicionales, la pareja optó por darles un rol central a sus hermanos: Austin Swift acompañó a Taylor como "man of honor", mientras que Jason Kelce fue el best man de Travis.

Cómo fueron los looks de Taylor Swift y Travis Kelce en la boda

En cuanto al look de los novios, ambos vistieron diseños exclusivos de Christian Dior Haute Couture creados por Jonathan Anderson. Taylor completó su estilismo con joyas Cartier y zapatos Christian Louboutin, mientras que Travis también lució un traje confeccionado especialmente para la ocasión.

Entre los asistentes estuvieron figuras como Ed Sheeran, Gigi Hadid, Steven Spielberg, Bradley Cooper, Hugh Grant, Suki Waterhouse y otros referentes del espectáculo y el deporte. Incluso el Empire State Building se iluminó de color azul como homenaje a la pareja durante la noche de la celebración.

La boda puso el broche de oro a una historia de amor que comenzó en 2023, cuando Kelce asistió a un concierto del Eras Tour e intentó conocer a la cantante. Tras comprometerse en 2025, la pareja eligió una ceremonia tan exclusiva como multitudinaria, convirtiendo el evento en uno de los acontecimientos más comentados del año.