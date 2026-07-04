Colombia vs. Ghana: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Colombia se enfrenta a Ghana este viernes 3 de julio a las 22.30 hs (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Se trata de un partido de eliminación directa donde el ganador se meterá entre los mejores 16 del planeta, quedando a la espera del vencedor entre Suiza y Argelia.

Colombia vs. Ghana: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar los antecedentes, el desempeño técnico y la actualidad de ambos planteles, la inteligencia artificial estimó que el ganador del encuentro será Colombia. El equipo sudamericano tiene una probabilidad de victoria del 62%, mientras que el triunfo histórico de Ghana durante los 90 minutos se sitúa en un 18%, dejando el 20% restante para un eventual empate que fuerce la prórroga.

De acuerdo con el análisis de variables de rendimiento defensivo y eficacia ofensiva, el marcador más probable procesado por la IA es un 2 a 0 en favor del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo. Así, Colombia consolidaría su pasaje a los octavos de final por una diferencia de dos goles sin recibir anotaciones en contra.

La selección de Colombia es la favorita de la IA para ganar el partido

El conjunto cafetero llega a esta instancia en un nivel de forma óptimo y tras haberse adjudicado el exigente Grupo K de manera invicta con 7 unidades. El proceso de Lorenzo ratificó su solidez al derrotar por 1-0 a la República Democrática del Congo, golear a Uzbekistán y sellar un trabajado empate 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Con apenas un gol concedido en tres partidos, el equilibrio entre líneas es la principal bandera colombiana.

Mientras que las Estrellas Negras de Ghana accedieron a los dieciseisavos de final con sufrimiento y lograron clasificar como uno de los mejores terceros del Grupo L. La escuadra africana cosechó 4 puntos producto de una ajustada victoria por 1-0 ante Panamá, un empate sin goles contra Inglaterra y una caída por 2-1 frente a Croacia en la última jornada, desnudando ciertas falencias defensivas ante la jerarquía europea.

En el plano individual, las proyecciones ponderan positivamente el frente de ataque colombiano. La influencia del histórico James Rodríguez en la conducción, sumada al desequilibrio en el uno contra uno de Luis Díaz por la banda izquierda y el peso específico de Jhon Córdoba en el área rival, le otorgan a Sudamérica una ventaja cualitativa innegable.

Por su parte, Ghana, que cuenta con la conducción táctica del experimentado Carlos Queiroz, apuesta por un juego predominantemente físico, directo y de transiciones sumamente veloces. Sin embargo, los algoritmos denotan una desconexión entre su mediocampo y la delantera cuando se enfrentan a bloques defensivos cerrados, algo que la dupla de centrales de Colombia (Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí) ha controlado con solvencia en lo que va del certamen y que inclinaría la balanza a favor del conjunto sudamericano.