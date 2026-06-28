Colombia termina líder del Grupo K en Mundial tras empate sin goles ante Portugal

James Rodríguez, de Colombia, remata a puerta contra Portugal

La ​selección colombiana de fútbol se quedó el sábado con el primer lugar del Grupo K ‌tras empatar 0-0 ‌ante Portugal, en un partido intenso que clasificó a ambos equipos a los dieciseisavos de final del Mundial.

En la fase eliminatoria, Colombia, que finalizó con siete puntos, enfrentará el viernes a Ghana, mientras que Portugal, que registró cuatro unidades, ​jugará un día ⁠antes ante Croacia.

En un intenso partido disputado en ‌el estadio Miami, ambas selecciones salieron ⁠en busca del triunfo que ⁠les diera el primer lugar del grupo, siendo Colombia la que se vio más peligrosa.

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La primera opción ⁠que tuvo la selección sudamericana fue en ​el primer minuto de juego ‌con un remate de cabeza ‌de Jhon Córdoba que salió apenas arriba de ⁠la portería.

El delantero colombiano tuvo otra oportunidad de anotar a los 17 minutos con un potente disparo dentro del área que desvió el ​portero ‌Diogo Costa.

Colombia continuó manejando el partido y volvió a poner en peligro la portería de Costa a los 22 minutos con un disparo de Jhon Arias que sacó ⁠un defensor antes de que el balón rebasara la línea de gol.

Portugal respondió a los 39 minutos con un potente remate de Bruno Fernandes que desvió el portero Camilo Vargas a una mano.

Para la segunda parte, ambas selecciones salieron decididas a llevarse el triunfo, ‌lo que generó un partido de ida y vuelta y con jugadas emocionantes en las dos áreas que no lograron concretar.

Cerca del final, el defensor Ruben Dias evitó el triunfo de Colombia cuando ‌sacó en la línea de gol un centro de Daniel Muñoz que fue desviado y que amenazaba con ‌meterse a ⁠la portería a los 88 minutos.

Tres minutos después, Davinson Sánchez anotó para Colombia ​con un remate de cabeza, pero el gol fue anulado por fuera de lugar.

Con información de Reuters