Quién es Giuliano Simeone, el titular inesperado de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Giuliano Simeone sorprendió al ganarse un lugar entre los titulares de la Selección Argentina ante Jordania en el Mundial 2026. Su historia, números y el respaldo de Lionel Scaloni.

A sus 23 años, Giuliano Simeone atraviesa el mejor momento de su carrera y está listo para afrontar el mayor desafío de su vida futbolística. El hijo de Diego "Cholo" Simeone no solo integra el plantel de la Selección Argentina en el Mundial 2026, sino que además se perfila como una de las grandes sorpresas de Lionel Scaloni al meterse entre los titulares para enfrentar a Jordania este sábado.

Su crecimiento en el Atlético de Madrid, sumado al rendimiento mostrado en los amistosos previos a la Copa del Mundo, terminó de convencer al entrenador argentino, que encontró en él una alternativa distinta para reforzar el ataque albiceleste.

De promesa a realidad: cómo Giuliano Simeone se ganó un lugar

Hace apenas un año, pocos imaginaban que Giuliano Simeone tendría un papel importante en la Selección Argentina. Sin embargo, su evolución fue constante. Durante la última temporada consiguió afianzarse en el Atlético de Madrid bajo la conducción de su padre, disputando 42 partidos oficiales, en los que convirtió ocho goles y entregó seis asistencias.

Su intensidad para presionar, la velocidad para atacar los espacios y el sacrificio defensivo terminaron siendo argumentos suficientes para que Lionel Scaloni apostara por él dentro del plantel campeón del mundo.

La confianza del entrenador quedó reflejada en los amistosos preparatorios y ahora también en el Mundial 2026, donde el joven extremo aparece como una de las novedades más llamativas del equipo argentino.

Una historia marcada por el legado familiar

Giuliano nació el 18 de diciembre de 2002 en Roma, cuando Diego Simeone defendía los colores de la Lazio. Es hijo del histórico capitán del seleccionado argentino y de Carolina Baldini. Además, es hermano de Giovanni Simeone, delantero del Napoli y también internacional argentino, Gianluca, Francesca y Valentina.

Aunque dio sus primeros pasos en River Plate durante su infancia, gran parte de su formación se desarrolló en España, donde terminó de consolidarse como futbolista profesional.

En este Mundial 2026 protagoniza un hecho histórico: junto a Nico Paz integra la segunda generación de futbolistas argentinos cuyos padres también disputaron una Copa del Mundo con la "Albiceleste". Mientras su papá jugó tres Mundiales (1994, 1998 y 2002), Giuliano vive ahora su primera experiencia en la máxima cita del fútbol.

Sus números con la Selección Argentina

El debut oficial con la Mayor llegó el 19 de noviembre de 2024 frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

Desde entonces, sus estadísticas reflejan un crecimiento sostenido:

11 partidos disputados.

2 goles.

Debut absoluto en un Mundial.

Uno de los momentos más recordados fue su primer gol oficial frente a Brasil, una actuación que terminó de instalarlo como una de las variantes de mayor proyección dentro del ciclo Scaloni.

Qué busca Scaloni con Giuliano Simeone

Más allá de sus condiciones ofensivas, Giuliano ofrece algo muy valorado por el cuerpo técnico: intensidad permanente. Puede jugar como extremo por ambas bandas, volante externo o incluso como carrilero en determinados esquemas.

Su capacidad para presionar alto, recuperar rápidamente la pelota y atacar los espacios lo convierten en un futbolista ideal para partidos de alta exigencia física. Además, aporta una característica poco habitual en los extremos modernos: un compromiso defensivo constante.

Ese equilibrio entre sacrificio y desequilibrio terminó inclinando la balanza a su favor para ganarse un lugar entre los titulares de la Selección Argentina.

El gran presente que vive en Atlético de Madrid

El crecimiento futbolístico de Giuliano también quedó reflejado en el mercado. Tras renovar su contrato con Atlético de Madrid hasta junio de 2030, el club español blindó al atacante con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

Según la última actualización de Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 40 millones de euros, mientras que su salario supera los cuatro millones de euros por temporada.

El conjunto dirigido por Simeone considera que el extremo es una de las piezas más prometedoras del proyecto deportivo para los próximos años.

La vida personal de Giuliano Simeone

Lejos del perfil mediático que suele rodear a los hijos de grandes figuras del fútbol, Giuliano mantiene una vida muy reservada. Desde 2020 está en pareja con Irene Ariza, una joven madrileña licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Ella fue uno de sus principales apoyos durante la grave lesión sufrida en 2023, que puso en duda la continuidad de su carrera. Actualmente conviven en las afueras de Madrid y, por el momento, no tienen hijos.

El Mundial 2026, la gran oportunidad para consolidarse

La irrupción de Giuliano representa uno de los mayores éxitos del proceso de renovación que lleva adelante Lionel Scaloni. En una Selección Argentina repleta de figuras consolidadas, el extremo logró abrirse camino con actuaciones, sacrificio y personalidad.

Ahora tendrá la posibilidad de demostrar todo su potencial en el escenario más importante del fútbol mundial. Con 23 años, el hijo del "Cholo" ya dejó de ser solamente "el hijo de" para comenzar a escribir su propia historia con la camiseta albiceleste.

Y el Mundial 2026 aparece como el escenario perfecto para confirmar que su lugar entre los titulares ya no responde a una sorpresa, sino al crecimiento futbolístico que viene mostrando desde hace varias temporadas.