Ver Argentina vs. Jordania en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Argentina llega con seis puntos y una defensa que apenas recibió un gol en los dos encuentros disputados. La prioridad del cuerpo técnico pasa por preservar a las principales figuras pensando en la etapa de eliminación directa, por lo que se esperan varias modificaciones respecto del equipo que derrotó a Austria. Sin embargo, hay dos nombres que generan especial atención: Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez. Ambos están en condiciones de jugar y manifestaron su intención de sumar minutos, aunque Scaloni resolverá sobre la hora si serán titulares o si ingresarán durante el desarrollo del encuentro. El entrenador considera que se trata de casos especiales por el peso específico que tienen dentro del plantel y evaluará cuidadosamente la carga física de ambos. En defensa reaparecerían Gonzalo Montiel, recuperado de una sobrecarga muscular, y Nicolás Tagliafico, quien dejó atrás un desgarro en el sóleo izquierdo. Además, Marcos Senesi tendría la oportunidad de ocupar un lugar en la zaga central, mientras que Nicolás Otamendi también aparece como una alternativa para reemplazar a Cristian Romero, preservado por un golpe en la rodilla. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes se perfila para regresar desde el arranque después de haber sumado minutos frente a Austria tras recuperarse de una lesión. Exequiel Palacios también cuenta con posibilidades de ser titular, mientras que Valentín Barco, Giuliano Simeone y Nicolás Paz aparecen entre las principales variantes para un equipo que tendrá una fisonomía diferente a la habitual. En ataque, Julián Álvarez tendría la oportunidad de reemplazar a Lautaro Martínez como centrodelantero. Además, José López podría sumar minutos durante el complemento, mientras que la presencia de Messi dependerá exclusivamente de la evaluación física que realice el cuerpo técnico antes del encuentro.

La Selección Argentina afrontará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrente desde las 23 horas a Jordania, en un partido que encara con un escenario ideal. Después de vencer a Argelia en el debut y superar a Austria en la segunda fecha, el equipo de Lionel Scaloni aseguró de manera anticipada el primer puesto del Grupo J y ya tiene su lugar garantizado en los dieciseisavos de final. Con la clasificación resuelta, el duelo frente a Jordania servirá para administrar cargas, recuperar futbolistas y darles minutos a quienes tuvieron menor participación en las primeras jornadas. Del otro lado estará un rival que ya quedó eliminado tras perder sus dos primeros partidos, pero que buscará despedirse de su primera Copa del Mundo con una actuación destacada. MÁS INFO Mundial 2026 Se definió el futuro de Nico Paz después del Mundial con la Selección Argentina Por dónde ver Argentina contra Jordania Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre la Selección Argentina y Jordania se podrá ver por DSports, Flow, Paramount +, Telefe, TyC Sports y Disney + con el plan premium. Las novedades sobre la posible formación de la Selección Argentina vs. Jordania Argentina llega con seis puntos y una defensa que apenas recibió un gol en los dos encuentros disputados. La prioridad del cuerpo técnico pasa por preservar a las principales figuras pensando en la etapa de eliminación directa, por lo que se esperan varias modificaciones respecto del equipo que derrotó a Austria. Sin embargo, hay dos nombres que generan especial atención: Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez. Ambos están en condiciones de jugar y manifestaron su intención de sumar minutos, aunque Scaloni resolverá sobre la hora si serán titulares o si ingresarán durante el desarrollo del encuentro. El entrenador considera que se trata de casos especiales por el peso específico que tienen dentro del plantel y evaluará cuidadosamente la carga física de ambos. Argentina en la previa frente a Austria. En defensa estaría la presencia de Gonzalo Montiel, recuperado de una sobrecarga muscular, y Nicolás Tagliafico, quien dejó atrás un desgarro en el sóleo izquierdo. Además, Marcos Senesi tendría la oportunidad de ocupar un lugar en la zaga central, mientras que Nicolás Otamendi también aparece como una alternativa para reemplazar a Cristian Romero, preservado por un golpe en la rodilla. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes se perfila para regresar desde el arranque después de haber sumado minutos frente a Austria tras recuperarse de una lesión. Exequiel Palacios también cuenta con posibilidades de ser titular, mientras que Valentín Barco, Giuliano Simeone y Nicolás Paz aparecen entre las principales variantes para un equipo que tendrá una fisonomía diferente a la habitual. Y en ataque, Julián Álvarez tendría la oportunidad de reemplazar a Lautaro Martínez como centrodelantero. Además, José López podría sumar minutos durante el complemento, mientras que Messi estará en el banco de suplentes, de acuerdo a lo que anticipó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.