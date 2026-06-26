DT Panamá critica sistema de clasificación y pausas de hidratación en Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Panamá contra Croacia

El director técnico ​de la selección panameña de fútbol, Thomas Christiansen, criticó el viernes las implementaciones de la FIFA en el Mundial como la definición ‌de la clasificación a la ‌fase eliminatoria por enfrentamientos directos y no por diferencia de goles, y las pausas de hidratación en los partidos.

Faltando una jornada para cerrar el Grupo L, Panamá, que no ha sumado puntos, ya está eliminada debido a la regla del enfrentamiento directo que determina quién avanza a los dieciseisavos de final. Si Panamá derrota el sábado a Inglaterra y Ghana vence a Croacia, ​la selección centroamericana llegaría ⁠a tres puntos, los mismos que registran los croatas, con lo que, ‌con el sistema anterior de diferencia de goles, podría tener ⁠esperanzas de clasificar a la siguiente fase.

Pero ⁠como Croacia venció a Panamá en su enfrentamiento directo, el tercer lugar del grupo quedó definido desde la segunda jornada.

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"Con el tema de los puntos es ⁠una pena porque antes de esta jornada ya estamos eliminados, cuando hay ​una nueva regla se tantea y se ve cómo ‌responde, y en esta situación deja ‌un grupo con un partido no tan importante. Tener un equipo ya ⁠eliminado por esta regla no es bueno para la competición", dijo Christiansen en conferencia de prensa previa al partido ante Inglaterra.

Panamá perdió sus encuentros ante Ghana y Croacia.

Los ingleses lideran el grupo con cuatro puntos, los mismos que ​tiene Ghana ‌pero una mejor diferencia de gol. Croacia registra tres y Panamá no ha sumado.

A los dieciseisavos de final clasifican los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, más los ocho mejores terceros lugares.

Respecto a la pausa de hidratación, Christiansen señaló que debería ⁠de implementarse únicamente en los partidos donde hay altas temperaturas, pues la mayoría de las veces esa interrupción beneficia al equipo que se ve dominado.

"Puedo entenderlo donde hace calor, pero nosotros estábamos en Toronto donde se puede jugar sin parar, eso es pensar no solo en el futbolista sino en otros temas. Creo que es difícil opinar sobre una supuesta situación de qué hubiese pasado si la pausa nos ‌hubiera favorecido o no, pero está claro que cuando un equipo está imponiéndose al rival y que se corte (el partido) por supuesto que favorece al equipo que la está pasando peor", señaló el técnico danés.

El partido ante Inglaterra marcará el adiós de Panamá del Mundial, y Christiansen desea irse con un triunfo o por ‌lo menos un empate, lo que significaría el primer punto de los panameños en las Copas del Mundo.

"El objetivo es hacerlo lo mejor posible, dejar una imagen mundial muy ‌buena, queremos intentar ⁠cerrar de la mejor manera y hacer historia. Esperamos que podamos hacer un buen partido y llevarnos algún punto, nos ​enfrentamos a una de las selecciones para alzar el trofeo y esperamos que Inglaterra no tenga su día", apuntó Christiansen.

Panamá e Inglaterra se enfrentarán el sábado en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Con información de Reuters