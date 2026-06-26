Por qué Haaland dijo que "no le importa" mucho el partido ante Francia

El conjunto noruego cuenta con la chance de quedar primero en la zona en caso de ganar.

Una de las presentaciones que está causando sensación es la de Noruega y esto es gracias a Erling Haaland, que en dos partidos disputados cuenta con el registro de cuatro goles anotados. Esto le permitió a su equipo poder clasificar a la siguiente ronda del certamen y lanzar una frase bastante particular sobre el partido que deben afrontar ante Francia para cerrar la fase de grupos del Mundial.

"Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble, así que este partido no me interesa tanto. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo”, expresó el delantero del Manchester City en diálogo con FOX. La declaración generó bastante ruido, debido a que la obtención de los tres puntos puede darle al conjunto nórdico la chance de enfrentar a un rival de menor jerarquía en la siguiente ronda.

Si se repasan las estadísticas, es posible apreciar que los dos equipos se enfrentaron en 15 oportunidades, en el marco de compromisos oficiales como informales, y se registra que Francia lidera con siete victorias, mientras que Noruega se marchó a vencer en cuatro jornadas. El último duelo se registró el pasado 27 de mayo del 2014 y fue victoria para el conjunto francés con un resultado arrollador porque se impuso por 4-0.

En lo que respecta al partido de este viernes, se tratará de la primera vez que los dos equipos queden mano a mano en una instancia de Mundial. De acuerdo con el andar de los dos conjuntos nacionales, se espera que sea un duelo parejo, pero en la previa son varios los que eligen a Francia como ganador y que culminará siendo el líder del grupo I con puntaje ideal.

Didier Deschamps no va a dirigir contra Noruega

“Didier Deschamps tuvo el dolor, este martes por la mañana, de enterarse de la muerte de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral”, expresa el comunicado que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) difundió en su sitio web y en las redes sociales. El técnico recibió el apoyo inmediato de los directivos, de su equipo de trabajo y de todos los jugadores para que pudiera abandonar la concentración en pleno Mundial.

Una decisión que se encuentra respaldada por FIFA, pero que exige la presencia de un entrenador profesional en el banco de suplentes en el partido frente a Noruega. Es por ello que se decidió promover de manera momentánea a Guy Stéphan de su rol como ayudante a entrenador. Mientras que el técnico principal regresará a su puesto para el partido correspondiente a los 16avos de final.

Un partido por el tercer puesto

En lo que respecta al grupo I, el partido que se va a desarrollar entre Senegal e Irak va a ser decisivo para definir al clasificado en el tercer puesto. Los dos equipos no disponen de ninguna unidad. Es por ello que el ganador avanzará de manera directa, pero tendrá que esperar y rezar a ser el mejor ubicado en la tabla para jugar los 16avos de final. En caso de que haya un empate, el conjunto africano será el beneficiado gracias a la diferencia de gol.