FIFA da luz verde a las banderas arcoíris para el partido del Mundial entre Egipto e Irán

FOTO DE ARCHIVO: Marcha del Pueblo en Tacoma

La FIFA anunció el jueves que se permitirá a los aficionados llevar banderas arcoíris cuando Egipto se enfrente a Irán en el llamado "Partido del Orgullo" en Seattle durante ‌el Mundial, lo que supone un ‌incómodo choque entre las celebraciones locales y dos países en los que la homosexualidad está tipificada como delito.

El partido de la fase de grupos del viernes coincide con el fin de semana del Orgullo de Seattle, una casualidad en el calendario que solo se puso de manifiesto después de que el sorteo de diciembre emparejó a los dos países de mayoría musulmana.

Egipto e Irán se opusieron tras el sorteo y la Federación Egipcia de Fútbol dijo que este tipo de eventos choca con ​sus valores culturales y religiosos.

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"No ⁠debe haber ceremonias ni actividades promocionales asociadas a este movimiento dentro del estadio", dijo el miércoles ‌la Federación Iraní de Fútbol, citada por The Athletic. Un portavoz de la ⁠federación no respondió a las solicitudes de comentarios de ⁠Reuters.

La FIFA, sin embargo, dijo que el Mundial es "un evento inclusivo que acoge a personas de todos los orígenes" y que las banderas arcoíris están permitidas en el estadio.

"Las manifestaciones generales en favor de ⁠los derechos humanos, incluidas las banderas arcoíris y otras banderas que representen la orientación sexual ​y la identidad de género, están permitidas en virtud del Código ‌de Conducta en los Estadios de la Copa ‌Mundial de la FIFA 2026 y pueden exhibirse dentro de los estadios", dijo la organización ⁠en un comunicado emitido el jueves.

La FIFA añadió que se permitirán dichos elementos siempre que se utilicen "de manera coherente con el código", que limita el tamaño de las banderas o pancartas y prohíbe los elementos considerados "políticos".

La entidad subrayó que las celebraciones del Orgullo están organizadas por el comité local del ​Mundial en Seattle ‌y no el organismo mundial del fútbol.

"Debo aclarar que no habrá ningún 'Partido del Orgullo' en el Mundial", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la revista suiza Die Weltwoche en enero.

"Habrá un partido de la Copa del Mundo de la FIFA en Seattle y, ese mismo día, habrá en la ciudad actos organizados por organizaciones externas. ⁠Pero eso no tiene nada que ver con el partido en sí", señaló.

"BANDERA DE DERECHOS HUMANOS"

Patti Hearn, directora ejecutiva de Seattle Pride, acogió con satisfacción la postura de la FIFA y dijo a Reuters que "es una bandera de derechos humanos y por eso está permitida en el estadio".

"La bandera arcoíris o cualquiera de las banderas del Orgullo son simplemente un símbolo de inclusión, de comunidad, de amor, y eso realmente no es ofensivo", agregó.

Señaló que las celebraciones del Orgullo no son aceptadas en Egipto ni en Irán, pero ‌añadió: "Hay personas queer en todas partes y creo que si podemos brindar la oportunidad de que el mundo vea y experimente lo que se siente al estar en un lugar acogedor e inclusivo... creo que es fantástico".

Bookda Gheisar, directora de DEI en el Puerto de Seattle, que se describió a sí misma como una lesbiana iraní-estadounidense, se hizo eco de los comentarios de Hearn.

Gheisar señaló que existía una contradicción en ‌que Egipto e Irán participen en el partido durante el fin de semana del Orgullo, pero que "el desafío que plantea esa contradicción ha sido una lucha en mi propia vida personal durante 40 años".

"Desde luego, no ‌soy la única en esta ⁠situación", añadió.

Los organizadores de Seattle ven esta atención mediática como una plataforma para promover la aceptación.

"La celebración del Orgullo (…) lleva celebrándose este fin de semana desde ​hace más de 50 años", dijo a Reuters Hedda McLendon, del comité organizador local de la Copa del Mundo de Seattle. "Se celebrará este fin de semana y seguirá celebrándose mucho después del Mundial".

Con información de Reuters